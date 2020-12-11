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美今年最後1周恐逾36萬染疫亡 每天病歿數超過911

優步CEO致函葛謨 讓司機優先打疫苗

記者金春香／紐約報導

紐約第一批疫苗即將到達，一線醫護人員及養老院耆老可能周末可開始接種，但關鍵行業人員被列第三批接種，可能明年春天才能排到；優步(Uber)總裁柯斯洛沙希(Dara Khosrowshahi)10日致信州長葛謨(Andrew Cuomo)，希望州府讓每天在前線接送客人、運送貨物的司機可以優先接種疫苗，以更好地為社區提供服務。

根據州府方案，第一批疫苗將分發給一線醫護人員以及養老院耆老，之後輪到急救人員和其他醫護人員，然後為關鍵行業人員，最後是普通民眾。

柯斯洛沙希表示，在過去九個月內，優步旗下的司機一直站在社區最前沿，接送醫護人員上下班，為民眾運送食物，幫助當地餐館遞送外賣等；今年早些時候優步承諾撥款1000萬元為一線醫護人員、耆老和有需要的人提供免費乘車，有賴紐約20多萬名司機，才能實現這個目標，希望州長在確定疫苗分發優先順序時，能將這些司機的貢獻和犧牲考慮在內。

柯斯洛沙希說，希望優步司機能夠更快、免費且便捷地獲得接種，優步公司也會提供保證這一目標的實現，他稱如果司機如果能排在醫護人員和養老院耆老之後接種疫苗，那麼這些司機才能夠繼續安全地為那些年長的、需要搭車到達指定地點接種疫苗的高危人群提供服務。他並承諾，優步會在手機軟件界面上分享更多疫苗相關信息和指南。

紐約州首批將分得17萬劑疫苗，其中紐約市將獲得7萬2000劑。

優步CEO致信葛謨，要求司機和送餐人員優先接種疫苗。（路透）
優步CEO致信葛謨，要求司機和送餐人員優先接種疫苗。（路透）

疫苗 紐約市 養老院

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