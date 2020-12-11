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濃情巧克力溫暖聖誕季 擺脫居家避疫恐慌

記者張晨／紐約報導
熱可可的「濃情蜜意」，可以幫助疫情下的紐約客緩解緊張情緒，迎接2021年的到來。(記者張晨/攝影)
熱可可的「濃情蜜意」，可以幫助疫情下的紐約客緩解緊張情緒，迎接2021年的到來。(記者張晨/攝影)

2020年節日季已經到來，每年這個時候，一塊絲滑的巧克力或配合著蓬鬆棉花糖的熱可可，會將人一秒帶入溫暖甜蜜的冬日篝火旁，今年因疫情居家避疫的紐約客們，更需要這「濃情蜜意」，來緩解一年帶來的緊張情緒，迎接2021年的到來。

這家位在紐約蘇活區的精品巧克力店「Mariebelle」，不但是紐約客心中小確幸的祕密基地，2002年，歐普拉(Oprah Winfrey)更在自己的官網上宣布這裡出品的巧克力為她當年最愛的商品之一。

來自宏都拉斯的李博嫚實現了紐約可可夢。(記者張晨/攝影)
來自宏都拉斯的李博嫚實現了紐約可可夢。(記者張晨/攝影)

●宏都拉斯女孩 紐約可可夢

創始人李博嫚(Maribel Lieberman)出生在宏都拉斯，「那是可可文化的故鄉啊！」談起自己的家鄉，她滿眼盡是驕傲，說起巧克力歷史也眉飛色舞。

她介紹說，2007美國考古學家在宏都拉斯一處考古地點，發現了一個距今3100多年前的陶製器皿，在器皿中發現了化學物質可可鹼的殘渣；可可鹼的痕跡表明，當時的中美洲人已經開始用可可豆的果肉，發酵釀製成一種飲品。

而考古學家發現的陶製器皿正是用來發酵可可，它的工藝水平相當高，說明當時可可並不是日常飲品，而是在結婚、生育等重要的慶典場合才會飲用。

店內擺放著不同種類的可可。(記者張晨/攝影)
店內擺放著不同種類的可可。(記者張晨/攝影)

在這種歷史熏陶下長大的李博嫚，八歲就懂得如何自製糖果，然後賣給鄰居及朋友；大學時期，她懷揣著對藝術的熱愛，隻身來到紐約帕森設計學院(Parsons School of Design)學習。

「我一直不願放棄對『甜蜜食物』的熱愛。」她說，畢業後便利用自己的專業和興趣，經營了五年的酒席生意。

2002年，李博嫚在紐約蘇活區開了以自己名字命名的巧克力店Mariebelle，那時九一一事件剛剛過去不久，經濟形勢還不明亮，「這裡原本是一間畫廊，我本打算短租做巧克力展，但沒想到一開就是20年。」

如今，店裡依然瀰漫著濃濃的藝術氣息，水晶燈、油畫，以及精美的巧克力陳設，無論是否在節日季走進這家店，都會被吸引而忍不住多停留一會。

包裝精美的節日禮物。(記者張晨/攝影)
包裝精美的節日禮物。(記者張晨/攝影)

●不忘藝術初心 手繪巧克力

李博嫚表示，除了全手工製作巧克力、一律一口大的尺寸、每一顆都有獨特設計的圖案、對應不同的口味，而每一個圖案背後都有一個小故事，這些故事也被印在一個個小冊子上，備食客閱讀。

最重要的是，她採用的可可豆品種是克利奧洛(Criollo)，「如果說阿拉比卡(Arabica)是最頂級的咖啡豆，那克利奧洛就是最頂級的可可豆，全世界只有10%的巧克力是用此品種製成。」李博嫚說，和一般超市裡添加糖、香料等添加劑的巧克力不一樣，Criollo除了味覺體驗更豐富，這種巧克力對健康也更有益。

經典的紐約系列。(記者張晨/攝影)
經典的紐約系列。(記者張晨/攝影)

●復古風可可吧 濃郁香撲鼻

除了巧克力外，店內千萬不可以錯過藏在暗門後的「可可吧」，有如小巧沙龍，仿舊壁紙、鍍金鏡框、垂吊吊燈，讓人好像置身巴黎或布達佩斯的復古咖啡廳中。

這也就引出了重頭戲：熱巧克力！李博嫚調製的熱巧克力，味道濃醇，送上桌時就已經香味撲鼻，入口有如融化的巧克力，順著唇齒直抵味蕾。

為了打破人們對熱可可廉價的刻板影響，李博嫚最初為顧客免費提供試喝，「沒人能理解為什麼一杯熱可可，最多一、兩元能解決，為什麼要花更多的錢？」

隨著顧客們的口耳相傳，濃郁絲滑的熱可可受到許多人歡迎，這才促使李博嫚在店後開設可供食客們落座的「可可吧」。「這最初可是我的辦公室呢！為了熱可可，我不再需要地方辦公了！」她笑談。

每塊巧克力不僅圖案各異，背後還有故事。(記者張晨/攝影)
每塊巧克力不僅圖案各異，背後還有故事。(記者張晨/攝影)

●展現多元文化 設計有創意 

李博嫚在接下來的創作中，不斷加入了自己在帕森的所學，各種餅乾及小點都因季節或限定而設計不同包裝，像珠寶盒般的禮盒，足以讓很多少女為之瘋狂。

而在設計中，李博嫚也不忘外族裔文化，「我愛交朋友！總能和來自世界各地的顧客聊個不停，但我發現亞洲是最缺乏可可文化的地方。」然而，亞洲食客又非常享受可可帶來的美好體驗，「我希望用他們的文化作為突破口，來展示真正的可可滋味。」

濃香四溢的熱可可。(記者張晨/攝影)
濃香四溢的熱可可。(記者張晨/攝影)

2020年初，李博嫚曾以華人農曆新年為題，創作了鼠年巧克力禮盒，為更多人提供了帶有中國年味的西方伴手禮。

李博嫚表示，自己將繼續以中華文化為主題創作更多作品，以展現多元文化和包容性的重要，「疫情並不能將我們打敗，但不能將眼睛蒙住，更需共同攜手，共謀出路和發展。」

從宏都拉斯隻身來紐約求學，到創業、開店、研發、開工廠、甚至在日本設有據點，這一切都因李博嫚對巧克力的熱愛和堅持；這名女性創業者，希望藉自己的故事以及絲滑的巧克力，為紐約客的節日季帶來一絲溫暖。

Mariebelle正是紐約眾多小商家的縮影，移民者用自己的出生地作為起點，在新故鄉發光發熱。

店內隨處可見可食用的巨型可可磚。(記者張晨/攝影)
店內隨處可見可食用的巨型可可磚。(記者張晨/攝影)

《小常識》巧克力營養與禁忌

巧克力像療癒食物，很多人對它都愛不釋手。根據「神經精神藥理學雜誌」(Neuropsychopharmacology)的一項研究發現，巧克力中的黃烷醇(Flavanols)，是一種天然的抗氧化劑，能使人冷靜和感到滿足；日本一項研究也指出，食用巧克力可以帶來放鬆心情的效果，紓解繁忙生活帶來的緊張感。

巧克力還含有豐富的鐵、鈣、鎂、鉀、鋅、脂溶性維生素A、D、E和B群、可可脂及膳食纖維。根據「蛋白學組學研究雜誌」2009年發表的研究，70%以上的高品質黑巧克力，每天建議食用量20克。但營養師提醒，八歲以下孩童、懷孕及哺乳婦女及有胃食道逆流的人不宜吃，也不建議空腹、睡前吃。

品質好的巧克力有新鮮濃郁的香氣，如打開盒子嗅到太香或太甜，很可能是添加人工色素、糖或防腐劑，攝取太多反而有礙健康。

紐約地標系列。(記者張晨/攝影)
紐約地標系列。(記者張晨/攝影)

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