防疫違規罰單 處理不當恐影響身分

警方提醒民眾戴好口罩，遵守防疫規定。（61分局提供）

此前紐約市多個華裔 經營娛樂場所因不遵守防疫 規定被查，除了業主外，不少顧客也收罰單；對此法律人士提醒，該類罰單屬於刑事罰單，不能置之不理，且若因此留刑事案底，恐影響移民 身分。

皇后區、布碌崙(布魯克林)已有多所華裔經營的KTV、酒吧因違反防疫規定經營，遭執法人員突擊檢查，業主與在場顧客被開罰單甚至被捕；其中，不少收到罰單的華人委託律師幫助處理，一些民眾成功將罰單打掉避免受罰，但也有一些民眾罰款千元。

萬通罰單中心律師周查德(Chad Chou)表示，該中心近期就接到幾個類似案件，客戶在10月和朋友在法拉盛一家KTV消費，之後遇到便衣警察突擊檢查，在場數十人全部收到罰單，原因是未戴口罩以及違反防疫群聚禁令，罰款金額從1000元至2000元不等。

周查德指出，很多民眾以為該類罰單不過罰錢了事，實際上，違反防疫規定罰單大部分為刑事罰單，除了罰錢外，如果不妥善處理，恐會留下刑事案底。

周查德說，該類罰單雖然都是輕罪，但是一旦處理不當、留下案底，無論是未來在使館面簽入美簽證，還是申請入籍等移民相關福利，都會被看到，移民相關申請是否會受影響也很難料，民眾應注意遵守政府防疫規定，不要以身試法。