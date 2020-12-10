圍巾遮口鼻 無法阻止病毒傳播

專家指出，用圍巾遮擋口鼻無法達到防疫效果。（市長辦公室提供）

政府要求民眾戴口罩或以面罩遮住口鼻防疫 ，隨著天氣寒冷，有些人以圍巾代替口罩；專家表示，圍巾與口鼻的貼合度不足，無法阻攔病毒傳播，仍應戴具有過濾功能的面罩，譬如外科口罩等，才能有效防疫。

專家表示，在防止新冠病毒傳播時，口罩是否與面部密合是關鍵，事實上，聯邦疾病防治中心 (CDC)在網站上也建議民眾應該戴「無氣閥的多層面罩」(non-valved multi-layer cloth masks)，才能防止病毒傳播。

約翰霍普金斯醫學生物控制中心(Johns Hopkins Medicine Bio-Containment Unit)項目助理索曼帝(Christopher Sulmonte)表示，圍巾無法代替口罩；他解釋，能夠有效防止病毒傳播，貼合度、配戴時間，以及口罩功能性是最重要的三點關鍵，其中功能性指的是口罩的材質。

索曼帝表示，與多層的口罩相比，圍巾通常是單層，或是以更薄的材料製成的，即便用口罩包裹住口鼻，接觸到口鼻的表面也可能只有單層，更別說圍巾不能夠完整包覆住口鼻上下方，而不留有任何縫隙。

索曼帝還說，口罩設計能夠貼合面部，材質也符合阻擋病毒功能，且口罩設計讓民眾可長期配戴，以目前的防疫規定來說，更加實用。

史丹福大學 (Stanford University)健康保健(Stanford Health Care)傳染病醫生溫思路(Dean Winslow)則建議民眾應使用外科口罩或多層布口罩；他表示，兩種口罩都能很有效的貼合口鼻，而防止病毒最有效的N95口罩，則是因為容易造成不適，往往無法長時間配戴，對一般非專業醫療人員而言，外科口罩和多層布口罩就已相當足夠。