影／紐約哈德遜河自2016年後再迎座頭鯨造訪

紐約哈德遜河自2016年後再迎座頭鯨造訪。(取自推特AndresJavierNYC)

一頭座頭鯨在曼哈頓中城附近的哈德遜河嬉戲時被拍到，據推特 上發布的一段視頻顯示，這隻巨大的哺乳動物在7日下午4時15分左右在無畏號海空航天博物館 附近的84號碼頭被人拍下並上傳到推特。

哈維爾(Andres Javier)分享了這頭鯨魚從噴水孔中噴出水的鏡頭，當時它正沿著河流向南緩慢移動。

自2011年以來一直在收集大西洋鯨魚數據的非營利組織Gotham Whale表示，這只鯨魚會來到紐約 ，是因為現在有大量的魚群可供其食用。

座頭鯨因其背鰭及背瘤的外貌好似背負琵琶的座頭而得名，大翅鯨為大型鬚鯨，胸鰭極長，約占身體的三分之一，成年鯨身長可達約39至52呎；座頭鯨以其躍出水面姿勢、超長的胸鰭與成年雄鯨複雜的叫聲而聞名，全世界各大海洋都有座頭鯨的踪跡，是賞鯨者的最愛之一。

「這不是我們第一次在哈德遜河看到座頭鯨了，2016年曾有一頭在這裡待了一周！」該組織說，有關當局已接到通知，要密切注意這名「巨型游客的造訪」。

鯨魚觀察人士此前曾說，鯨魚的造訪表示港口比以往變得更加乾淨，以及一種名為鯡魚的魚類的死而復生。