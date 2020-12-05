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五力全開Our Hope 華人巨星12/19線上唱出新希望

紐約訊
「五力全開 Our Hope線上演唱會」，歌手陣容強勁。(主辦方提供)
「五力全開 Our Hope線上演唱會」，歌手陣容強勁。(主辦方提供)

由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出的獨家專場—「五力全開 Our Hope線上演唱會」，邀請大家呼朋引伴，在美東時間12月19日(周六)晚9時一起線上收聽，聽五位華人巨星唱出新希望。

2020年，新冠肺炎疫情在全球各地肆虐，也在美國造成極大影響，在美華人除了感到生活不便，也長期身心緊繃。為鼓勵美國華人走出疫情，邁向重新萌芽的2021年，「五力全開 Our Hope線上演唱會」執行團隊，重金邀請華語歌壇巨星周興哲、林宥嘉、彭佳慧，以及YouTube歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Pricilla Abby)，為大家開嗓獻唱，帶給華人全新希望。

本次線上演唱會卡司陣容極有看頭：周興哲是台灣最具人氣的創作型歌手；林宥嘉除了有迷幻歌喉讓人陶醉，更多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎；彭佳慧於2016年奪下第27屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎，另也參加中國「我是歌手」節目而擁有高人氣；陳以桐是紅遍美國大街小巷的YouTube歌手；蔡恩雨是全亞洲耳熟能詳的馬來西亞電音歌手，也在YouTube演唱後一舉成名。

這是一場空前且不能錯過的線上演唱會，歡迎大家一起來聽五位歌手唱出希望。

眾位歌手另大方承諾，只要上本活動網站(ourhope.worldjournal.com/)，並提前登記，就有機會獲得明星簽名周邊商品。周興哲大方送出親筆簽名T恤；林宥嘉將送出自己的簽名小物；彭佳慧及兩位YouTube歌手陳以桐、蔡恩雨，將提供他們親筆簽名的麥當勞T恤，送給美國的華人朋友。

華人 美國 YouTube

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