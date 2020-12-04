新增愛滋病患 18年大減7成

市衛生局數據顯示，全市2019年的新確診感染愛滋病毒(HIV)人數較2018年再度降低，比近20年前更下降七成，距離終結愛滋病大流行的目標更近一步；不過，在所有確診者中，少數族裔和低收入 人群仍占絕大多數。

根據衛生局發布的「2019年HIV監測年度報告」顯示，紐約市 2019年新確診感染HIV的人數為1772人，較2018年報出的1917人下降了8%，較2001年則下降了70%。

然而，儘管愛滋病防控和治療有所進展，但數據顯示，愛滋病的防控和治療在不同族群和性別中顯現出不均衡的態勢；其中，在去年所有女性和跨性別女性的感染者當中，有91%是非洲裔或西語裔；在所有男性和跨性別男性中，非洲裔和西語裔的占比也高達81%。

在去年所有確診者中，有70%為男同性戀，其中更有80%為非洲裔或西語裔；有超過一半的去年新增確診者生活在極度貧困之中。

市長白思豪 (Bill de Blasio)表示，紐約市是全球抗擊愛滋病的典範，「多年的努力和決心使我們比以往任何時候都更加接近零確診的目標，這是直到不久前還被許多人認為是不可想像的目標；而對於新冠疫情，我們正採取同樣的扎根社區策略來抗擊病毒，確保讓我們的社區實現更為強勁的復甦。」