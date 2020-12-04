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紐約、長島 增9處快速檢測點

記者金春香／紐約報導
ProHEALTH3在長島傑瑞柯設立得來速新冠病毒檢測站，眾多民眾駕車等候檢測。(Getty Images)
ProHEALTH3在長島傑瑞柯設立得來速新冠病毒檢測站，眾多民眾駕車等候檢測。(Getty Images)

市疫情檢測和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)新近再在布碌崙(布魯克林)南部、史泰登和布朗士增設三處新冠病毒快速檢測點，以滿足熱點社區不斷加大的檢測需求；ProHEALTH醫療中心也於3日宣布，在紐約市長島新開通六個得來速快速檢測點。

市疫情檢測和追蹤小組總監朗恩(Ted Long)表示，隨著三處快速檢測點3日開通，全市已有16個快速檢測點，預計隨著全市檢測力度的進一步加大，該數字將在未來幾周內超過20個，紐約市也從州府獲得20萬個抗原檢測(antigen test)試劑用來投入到新地點中。

這些檢測點主要使用核酸PCR檢測和抗原檢測，對陽性結果的檢測準確率極高，陰性結果的樣本會繼續送往實驗室進行第二次檢測。

新增三個地點為位於布朗士105 Dreiser Loop的Co-op City Retail Space檢測點，位於布魯克林貝瑞吉的8511&8515 5th Avenue檢測點，和位於史泰登島501 Brielle Avenue的Greenbelt Recreation Center，更多地點可登錄網頁https://www.nychealthandhospitals.org/covid-19-testing-sites/查詢。

ProHEALTH3日也在紐約市和長島地區新開六個得來速快速檢測點，分別位於曼哈頓第三大道291號，曼哈頓Yorkville第三大道1601號，布魯克林第四大島100-33號，皇后區小頸254-61 Nassau Blvd，長島納蘇郡傑瑞柯(Jericho)555 N. Broadway，長島蘇福克郡河頭鎮(Riverhead)1149 Old Country Road。

ProHEALTH共有27個檢測點，可登錄網頁https://www.prohealthcare.com/urgent-care.html查詢。

長島傑瑞柯3日起設立得來速新冠病毒檢測站，圖為民眾坐在車中接受醫護人員取樣檢測。
長島傑瑞柯3日起設立得來速新冠病毒檢測站，圖為民眾坐在車中接受醫護人員取樣檢測。
長島傑瑞柯3日起設立得來速新冠病毒檢測站，圖為民眾坐在車中接受醫護人員取樣檢測。
長島傑瑞柯3日起設立得來速新冠病毒檢測站，圖為民眾坐在車中接受醫護人員取樣檢測。

檢測 紐約市 長島

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