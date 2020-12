尼爾森報告：熒屏少見東亞面孔

尼爾森報告指出,東亞螢屏面孔比例低,影視業應加強多元代表性。(尼爾森公司提供)

市場調查公司尼爾森(Nielsen)3日發布「在熒屏亮相:電視節目的多元代表性和兼容並蓄」(Being Seen on Screen: Diverse Representation and Inclusion on TV)報告,指出雖然亞裔 是美國 增長速度最快的族裔,但電視熒屏上的亞裔面孔仍較少,其中東亞面孔僅占熒屏人物總數的2%,低於美國東亞裔人口在總人口中所占比率。

這是尼爾森首次發布熒屏多元內幕報告,指出隨著電視節目播送平台的爆炸性成長,多元族裔面孔在影評上的代表性也大幅增長,根據對2019年收視率最高的300個電視節目的統計,其中92%包括某種程度的多元演員陣容,包括女性、少數族裔和LGBTQ族群。

然而總體而言,白人、非洲裔、LGBTQ出現在熒屏上的比率最高,而女性、西語裔、亞裔和美洲原住民出現在熒屏上的比率非常低。

其中東亞面孔出現在熒屏上的比率為2.2%,在不同熒屏媒介該數字也不同,東亞面孔在Netflix 、HBO、Hulu等系列訂閱點播(Subscription video on demand)平台節目上出現的比率為3.3%,但在傳統電視頻道(Broadcast)和有線電視(Cable)上出現的比率則分別為2.5%和1%。

總體來講,有線電視中有三分之一的內容都無法良好呈現少數族裔、女性和LGBTQ人群面孔,相比較來說,訂閱點播節目能更好體現人群的多元性,這也證明觀眾逐漸開始更多選擇講述自己族裔社區故事的節目。

尼爾森媒體分析副總裁Tina Wilson表示,兼容並蓄是健全媒體生態的必要條件,要確保所有社區和個人都是視聽對象,影視業應提供更多多元化節目,讓代表性不足的族群有更多上台機會。