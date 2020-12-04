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尼爾森報告：熒屏少見東亞面孔

記者金春香／紐約報導
尼爾森報告指出，東亞螢屏面孔比例低，影視業應加強多元代表性。（尼爾森公司提供）
尼爾森報告指出，東亞螢屏面孔比例低，影視業應加強多元代表性。（尼爾森公司提供）

市場調查公司尼爾森(Nielsen)3日發布「在熒屏亮相：電視節目的多元代表性和兼容並蓄」(Being Seen on Screen: Diverse Representation and Inclusion on TV)報告，指出雖然亞裔美國增長速度最快的族裔，但電視熒屏上的亞裔面孔仍較少，其中東亞面孔僅占熒屏人物總數的2%，低於美國東亞裔人口在總人口中所占比率。

這是尼爾森首次發布熒屏多元內幕報告，指出隨著電視節目播送平台的爆炸性成長，多元族裔面孔在影評上的代表性也大幅增長，根據對2019年收視率最高的300個電視節目的統計，其中92%包括某種程度的多元演員陣容，包括女性、少數族裔和LGBTQ族群。

然而總體而言，白人、非洲裔、LGBTQ出現在熒屏上的比率最高，而女性、西語裔、亞裔和美洲原住民出現在熒屏上的比率非常低。

其中東亞面孔出現在熒屏上的比率為2.2%，在不同熒屏媒介該數字也不同，東亞面孔在Netflix、HBO、Hulu等系列訂閱點播(Subscription video on demand)平台節目上出現的比率為3.3%，但在傳統電視頻道(Broadcast)和有線電視(Cable)上出現的比率則分別為2.5%和1%。

總體來講，有線電視中有三分之一的內容都無法良好呈現少數族裔、女性和LGBTQ人群面孔，相比較來說，訂閱點播節目能更好體現人群的多元性，這也證明觀眾逐漸開始更多選擇講述自己族裔社區故事的節目。

尼爾森媒體分析副總裁Tina Wilson表示，兼容並蓄是健全媒體生態的必要條件，要確保所有社區和個人都是視聽對象，影視業應提供更多多元化節目，讓代表性不足的族群有更多上台機會。

亞裔 美國 Netflix

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