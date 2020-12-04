我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

新研究：搭地鐵染新冠風險不高

記者顏潔恩／紐約報導
紐約大學一項研究表明，紐約客在地鐵上感染新冠病毒的風險並不高。(Getty Images)
紐約大學一項研究表明，紐約客在地鐵上感染新冠病毒的風險並不高。(Getty Images)

紐約大學(NYU)研究人員日前分析流感病毒(influenza)過去在美國多個城市引發的死亡數據，最終出台報告表示，儘管半數以上民眾搭乘地鐵等公共交通工具，但紐約市是擁有最低流感死亡率的城市之一；雖該病毒傳播方式與新冠病毒有異，但兩者同屬呼吸道疾病，專家因此認為，紐約客在地鐵上感染新冠病毒的風險也不高。

研究人員通過分析流感在美國121個城市中，對搭乘公共交通運輸的民眾所造成的死亡率進行比較，發現從2006年至2015年間，紐約市是擁有較低流感死亡率的城市之一，儘管搭乘公共運輸工具的民眾多達人口的57%左右。

共同參與這項研究的紐約大學Wagner公共服務學院院長Sherry Glied表示，雖然流感和新冠病毒的傳播方式不盡相同，但兩者都是呼吸道疾病，因此很多對新冠的研究均建立在流感模型的基礎上，專研流感所得的分析結果可能運用在新冠病毒身上。

「這是目前最新的科學研究，表明搭乘公共交通工具並不是病毒傳播的主要媒介」，MTA一名發言人針對該報告回應表示，全球至今未曾發生過任何病毒傳播與交通運輸有關聯的衛生事件。

流感 紐約市 地鐵

上一則

紐約、長島 增9處快速檢測點

下一則

長島疫情嚴峻！蘇福克日增病例破千

延伸閱讀

防疫不出門 紐約長島竊車案激增

防疫不出門 紐約長島竊車案激增
新研究：紐約客在地鐵感染新冠病毒風險不高

新研究：紐約客在地鐵感染新冠病毒風險不高
每天謊報加班10小時 MTA員工被控詐領巨額薪資

每天謊報加班10小時 MTA員工被控詐領巨額薪資
第二批疫苗22日抵紐約市 本月共接收逾46萬劑

第二批疫苗22日抵紐約市 本月共接收逾46萬劑
MTA票價喊漲 民代齊聲反對 通勤族怒吼

MTA票價喊漲 民代齊聲反對 通勤族怒吼
流感季來臨 醫師籲加強避疫

流感季來臨 醫師籲加強避疫

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診近萬例 2批疫苗到貨有譜

2020-12-03 20:30
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫