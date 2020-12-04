新研究：搭地鐵染新冠風險不高

紐約大學一項研究表明，紐約客在地鐵上感染新冠病毒的風險並不高。(Getty Images)

紐約大學(NYU)研究人員日前分析流感 病毒(influenza)過去在美國多個城市引發的死亡數據，最終出台報告表示，儘管半數以上民眾搭乘地鐵 等公共交通工具，但紐約市 是擁有最低流感死亡率的城市之一；雖該病毒傳播方式與新冠病毒有異，但兩者同屬呼吸道疾病，專家因此認為，紐約客在地鐵上感染新冠病毒的風險也不高。

研究人員通過分析流感在美國121個城市中，對搭乘公共交通運輸的民眾所造成的死亡率進行比較，發現從2006年至2015年間，紐約市是擁有較低流感死亡率的城市之一，儘管搭乘公共運輸工具的民眾多達人口的57%左右。

共同參與這項研究的紐約大學Wagner公共服務學院院長Sherry Glied表示，雖然流感和新冠病毒的傳播方式不盡相同，但兩者都是呼吸道疾病，因此很多對新冠的研究均建立在流感模型的基礎上，專研流感所得的分析結果可能運用在新冠病毒身上。

「這是目前最新的科學研究，表明搭乘公共交通工具並不是病毒傳播的主要媒介」，MTA一名發言人針對該報告回應表示，全球至今未曾發生過任何病毒傳播與交通運輸有關聯的衛生事件。