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戶外用餐區須放沙包、反光條 12.11前可免費領取

記者顏嘉瑩／紐約報導
市府規定參與開放餐廳計畫業者，須在本月中前以沙包、反光條等設備保護戶外用餐空間。(記者顏嘉瑩/攝影)
市府規定參與開放餐廳計畫業者，須在本月中前以沙包、反光條等設備保護戶外用餐空間。(記者顏嘉瑩/攝影)

在疫情的影響下紐約市多數餐館都申請戶外用餐，隨著冬季來臨，餐館業者也開始將遮陽帳篷改為較堅固的木造小屋；日前市府要求參與戶外用餐的餐館業主，以沙包、反光條等提升戶外用餐區的安全，曼哈頓華埠商業改進區提醒，業者可向市交通局(DOT)索取免費物資，以符合市府規定。

上月中，市府宣布參與「開放餐廳計畫」(NYC Open Restaurants) 所有業者，都須在本月15日前，以沙子或土壤填充戶外用餐區的障礙物，並加上反光條、雪標(snow sticks)等物品，來保護用餐空間，免受到冬天積雪堆積或濕滑道路的損毀。

華埠商改區2日提醒，交通局(DOT)在11日(周五)前，在全市多處都有多個免費物資的領取點，業者只要到指定地點就可領取沙包、反光條和雪標等物品；另外市府要求部分餐館，還需放置裝滿水的塑膠障礙物，來保護戶外用餐區，所需的塑膠障礙物也可在指定地點免費領取。

領取時間為早上9時至下午1時，曼哈頓開放時間為3日(周四)、10日(周四)，地點在地蘭西街(Delancey St.)和路易斯街(Lewis St.)南側；布朗士時間為7日(周一)，地點在837 Brush Ave.；皇后區開放時間8日(周二)，地點在32-11 Harper St.；布碌崙(布魯克林)時間為9日(周三)，地點在8 29th St.；史泰登島11日(周五)，地點在98 New Dorp Ln.。

市交通局提醒，不論業主餐館在那個行政區，都可至任何一個領取物資地點領取，如果任何問題，可上市交通局網站https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/openstreets.shtml，或電郵至https://on.nyc.gov/2DlH4sT。

華埠 曼哈頓 紐約市

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