我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

堂食恐再禁 華人業者重金打造室外用餐

記者黃伊奕／紐約報導
越來越多華裔餐飲業主加入重金打造戶外用餐隊伍。（記者王彩鸝／攝影）
越來越多華裔餐飲業主加入重金打造戶外用餐隊伍。（記者王彩鸝／攝影）

隨著疫情進一步反彈，紐約市恐在冬日迎來第二次「暫停」封城，華人業者提前應對，有的花重金打造戶外用餐區域，也有的加強送餐業務，以減少接下來可能面臨的衝擊。

連鎖日本拉麵館九湯屋業主林國耀在9月花費數萬元打造精美戶外用餐區域，反響不錯，「當時市府並未宣布戶外用餐計畫可持續下去，很多人都說我太冒險，我也是賭了一次，好在成功了。」

隨著冬日到來，紐約市疫情開始反彈，越來越多的華裔餐飲業主也加入重金打造戶外用餐區域的隊伍；林國耀表示，「很多業主原本沒打算重金打造戶外用餐，但隨著擔心紐約第二輪封城，無法再提供堂食，難以撐過這個冬天。」

戶外用餐區域打造價值不菲，林國耀表示自己花費約6萬元，周邊同行也基本花3萬到4萬元左右，「木材、人工原本就很貴，隨著市場需求越來越大，價格也開始水漲船高。」

這筆開支無疑將對已飽受打擊的餐飲業主增加壓力，也不確定冬天戶外用餐能否像夏天一樣緩解餐館壓力，但大部分業者只能放手一博，「如果不做生意肯定完蛋，戶外用餐也許還有一線生機。」

長島的TOA餐飲集團業主陳凡表示，今年夏天有提供戶外用餐，但之後決定拆除，「戶外用餐需要更多的員工，隨著疫情反彈，危險也更大」；陳凡表示，接下來計畫主攻外送，並且打造了自己的外送平台，希望平安度過這個充滿挑戰的冬天。

越來越多華裔餐飲業主加入重金打造戶外用餐隊伍。（記者王彩鸝／攝影）
越來越多華裔餐飲業主加入重金打造戶外用餐隊伍。（記者王彩鸝／攝影）
越來越多華裔餐飲業主加入重金打造戶外用餐隊伍。（林國耀提供）
越來越多華裔餐飲業主加入重金打造戶外用餐隊伍。（林國耀提供）

紐約市 疫情 封城

上一則

葛謨致函衛生部：勿藉打疫苗打擊無證移民

下一則

開放人行道擺攤助小商家 「先管管非法攤販」

延伸閱讀

英格蘭封城將解禁 國會通過疫情警報系統

英格蘭封城將解禁 國會通過疫情警報系統
紐約市助小商家開啟「零售業戶外營業項目」 市議員要市府先管管非法攤販

紐約市助小商家開啟「零售業戶外營業項目」 市議員要市府先管管非法攤販
紐約市新冠住院數三周來翻倍 市府促長者勿出門

紐約市新冠住院數三周來翻倍 市府促長者勿出門
長島大頸學區 感恩節假期13師生確診

長島大頸學區 感恩節假期13師生確診
健身教練偕1歲兒「重訓臥推」網：小心孩子的脖子

健身教練偕1歲兒「重訓臥推」網：小心孩子的脖子
外送外賣難維持營運 芝餐館歇業頻傳

外送外賣難維持營運 芝餐館歇業頻傳

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診7285例 紐約市占2569例

2020-12-01 21:00
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元