堂食恐再禁 華人業者重金打造室外用餐

越來越多華裔餐飲業主加入重金打造戶外用餐隊伍。（記者王彩鸝／攝影）

隨著疫情 進一步反彈，紐約市 恐在冬日迎來第二次「暫停」封城 ，華人業者提前應對，有的花重金打造戶外用餐區域，也有的加強送餐業務，以減少接下來可能面臨的衝擊。

連鎖日本拉麵館九湯屋業主林國耀在9月花費數萬元打造精美戶外用餐區域，反響不錯，「當時市府並未宣布戶外用餐計畫可持續下去，很多人都說我太冒險，我也是賭了一次，好在成功了。」

隨著冬日到來，紐約市疫情開始反彈，越來越多的華裔餐飲業主也加入重金打造戶外用餐區域的隊伍；林國耀表示，「很多業主原本沒打算重金打造戶外用餐，但隨著擔心紐約第二輪封城，無法再提供堂食，難以撐過這個冬天。」

戶外用餐區域打造價值不菲，林國耀表示自己花費約6萬元，周邊同行也基本花3萬到4萬元左右，「木材、人工原本就很貴，隨著市場需求越來越大，價格也開始水漲船高。」

這筆開支無疑將對已飽受打擊的餐飲業主增加壓力，也不確定冬天戶外用餐能否像夏天一樣緩解餐館壓力，但大部分業者只能放手一博，「如果不做生意肯定完蛋，戶外用餐也許還有一線生機。」

長島的TOA餐飲集團業主陳凡表示，今年夏天有提供戶外用餐，但之後決定拆除，「戶外用餐需要更多的員工，隨著疫情反彈，危險也更大」；陳凡表示，接下來計畫主攻外送，並且打造了自己的外送平台，希望平安度過這個充滿挑戰的冬天。