紐新1/3小商家 重開無期

紐約、新州超三分之一小商業迄今關閉。(記者張晨/攝影)

隨著新冠疫情 再次抬頭，半年多來在疫情下求生艱難的小商家，恐再受重創；最新數據顯示，紐約和新州 疫情開始後被迫關門的小商家，迄今有三分之一仍無法重開，若第二波疫情再來，關門的商家恐將更多。

根據哈佛大學的新冠疫情追蹤研究中心數據顯示，紐約有27.8%的小商業沒有在疫情中重新開業，而新州截至11月16日，有31.2%的小商業仍處於關門狀態。

而根據新州商業與工業協會(New Jersey Business & Industry Association)統計，截至10月底，新州有28%的小商業已經關門；疫情目前在不斷反彈，商界人士擔心這個數字可能會越來越高。

「情況真的很糟糕。」全國獨立企業聯合會(National Federation of Independent Business)新州主任基恩(Eileen Kean)表示，如果沒有聯邦資金繼續支持，新州的大部分小商家恐撐不過這個冬天。

在疫情最嚴重的春季，紐約和新州超過一半的小商業被迫關門；數據顯示，4月中旬，兩州關門的小商業比例都達到最高點，紐約有52.5%的小商家關門，而新州則為53.9%。

代表著全市數萬餐飲業者的紐約市 服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)的執行主任里吉(Andrew Rigie)表示，如此多的餐館倒閉、工作崗位流失，對於紐約市已經造成了毀滅性的打擊。

里吉指出，隨著陽性率的上升和室內堂食恐再次關閉的迫近，除非政府為這些小商業提供足夠的支持，否則更多關門的現象一定會繼續出現。