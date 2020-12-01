我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

紐新1/3小商家 重開無期

記者張晨／紐約報導
紐約、新州超三分之一小商業迄今關閉。(記者張晨/攝影)
紐約、新州超三分之一小商業迄今關閉。(記者張晨/攝影)

隨著新冠疫情再次抬頭，半年多來在疫情下求生艱難的小商家，恐再受重創；最新數據顯示，紐約和新州疫情開始後被迫關門的小商家，迄今有三分之一仍無法重開，若第二波疫情再來，關門的商家恐將更多。

根據哈佛大學的新冠疫情追蹤研究中心數據顯示，紐約有27.8%的小商業沒有在疫情中重新開業，而新州截至11月16日，有31.2%的小商業仍處於關門狀態。

而根據新州商業與工業協會(New Jersey Business & Industry Association)統計，截至10月底，新州有28%的小商業已經關門；疫情目前在不斷反彈，商界人士擔心這個數字可能會越來越高。

「情況真的很糟糕。」全國獨立企業聯合會(National Federation of Independent Business)新州主任基恩(Eileen Kean)表示，如果沒有聯邦資金繼續支持，新州的大部分小商家恐撐不過這個冬天。

在疫情最嚴重的春季，紐約和新州超過一半的小商業被迫關門；數據顯示，4月中旬，兩州關門的小商業比例都達到最高點，紐約有52.5%的小商家關門，而新州則為53.9%。

代表著全市數萬餐飲業者的紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)的執行主任里吉(Andrew Rigie)表示，如此多的餐館倒閉、工作崗位流失，對於紐約市已經造成了毀滅性的打擊。

里吉指出，隨著陽性率的上升和室內堂食恐再次關閉的迫近，除非政府為這些小商業提供足夠的支持，否則更多關門的現象一定會繼續出現。

疫情 新州 紐約市

上一則

最大規模網購星期一 華人線上搶便宜

下一則

長島大頸學區 感恩節假期13師生確診

延伸閱讀

1張圖／紐約市7天平均陽性率 創6月以來新高

1張圖／紐約市7天平均陽性率 創6月以來新高
疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉
民選官員提案 免除節日季紐約餐館及酒吧銷售稅

民選官員提案 免除節日季紐約餐館及酒吧銷售稅
紐約州陽性率創半年來新高 州府下周公布冬日防疫計畫

紐約州陽性率創半年來新高 州府下周公布冬日防疫計畫

新州衛生廳調整疫情活躍圖：各校應考慮轉網課

新州衛生廳調整疫情活躍圖：各校應考慮轉網課
節能環保車當道 各州比一比

節能環保車當道 各州比一比

熱門新聞

1張圖／紐約市7天平均陽性率 創6月以來新高

2020-11-30 20:10
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
布碌崙一場16歲生日宴會變成大屠殺。（citizen視頻截圖）

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

2020-11-23 12:05
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉