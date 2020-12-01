紅藍卡優勢計畫健康問答 12/4前參加抽獎

對大部分65歲以上長者來說，善用聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )福利至關重要，長者們需對自己的健康保險有周全計畫；為此，世界日報與帝國藍十字藍盾健保公司合作「瞭解紅藍卡 健康來問答」線上活動，即日起至12月30日止，每隔兩周推出紅藍卡健康問答活動，除了讀報導瞭解紅藍卡外，還可參加抽獎，歡迎民眾填問卷參加。

聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)，是原有紅藍卡 「多合一」替代品；「捆綁」計畫包括A部分、B部分及一般情況下的D部分；大多數計畫提供原有紅藍卡不承保的額外福利，如視力、聽力和牙科治療等。

該計畫申請人，需加入紅藍卡A和B部分，並住在計畫服務區域；計畫涵蓋紅藍卡A、B部分福利，在大多數情況下，還包括D部分處方藥承保。優勢計畫由私人健康保險公司提供，如帝國藍十字藍盾健保公司。

紅藍卡優勢計畫的福利，通常包括常規牙科、視力和聽力等其他承保服務的好處；另外也可能包括健康服務，如：健身房會員資格和電話護士支持等服務。與傳統紅藍卡計畫不同，紅藍卡優勢計畫對醫療服務的自付年度費用有年度限制。

該計畫在大多數情況下，需使用計畫網絡中的醫生，且申請人需獲得轉診書，才能看專科醫生。自付費用各不相同-某些服務的計畫對某些服務自付費用可能較低。除每月為B部分支付保費 外，申請人還可能要為該計畫支付保費。

計畫保費可能為$ 0，或者可幫助自己支付全部或部分B部分保費。該計畫對A、B部分涵蓋的服務的自付費用有年度限制。達到計畫上限後，申請人將在該年剩下時間里，無需為A和B部分承包的服務支付任何費用。另外，申請人不能購買或使用單獨的補充保險。

選擇紅藍卡優勢計畫時，申請人需考慮「費用、保險承保、可信度」等因素。費用方面，尋求最低保費時，也應評估自付扣除金額、共付保險和共付費用及它們每年加算起來的金額。保險承保方面，可包含具體內容，如：牙科、視力和聽力等額外福利，另需查明自己的家庭醫師、專科醫師和醫院是否在該計畫網絡內，以及是否需為網絡外醫療支付更多費用。可信度方面，如正在考慮一項私人公司的計畫，需記得調查聲譽、尋找一家值得信賴的公司。

民眾除了在不同登記期獲得紅藍卡後，還可通過私人公司購買紅藍卡優勢計畫和其他計畫，紅藍卡優勢計畫會員可在以下註冊期申請或轉變計畫：年度登記期(AEP)，即每年10月15日至12月7日，以及開放登記期(OEP)，即每年1月1日至3月31日。

想瞭解更多紅藍卡相關資訊，可聯絡帝國藍十字藍盾健保公司，專業客戶代表會給您全面細緻的解答。電話347-569-8247；電子信箱：[email protected]。第二波活動抽獎日期至12月4日截止，鼓勵民眾登記參加，將血氧儀、水牙線、折疊式踏板運動器或掃地機器人帶回家。問卷：https://bit.ly/wjmedicare。相關活動請聯繫世界日報(718)746-8889轉6362。