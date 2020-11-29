高雲尼醫院壁畫 以病患為創作靈感

高雲尼醫院壁畫揭幕以不同顏色條狀圖，代表今年8月間居住在高雲尼療養院的病患。(高雲尼醫院提供)

曼哈頓下城高雲尼醫院(NYC Health+ Hospital Gouverneur)與社區藝術家合作，在院內創作大型壁畫，以不同色彩表現，記錄每個病患的出生日期，背景還帶入十二生肖的元素，以紀念這些病患，同時展現下東城的多元。

壁畫項目為市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)發起，希望透過社區藝術，為醫護人員、病患及社區帶來正能量，作為情感治療的一部分；高雲尼醫院與Laurie M. Tisch Illumination Fund合作，邀請藝術家創作。

藝術家Ellie Balk以今年8月在高雲尼內的療養院病患為靈感，創作「高雲尼的病患」(Residents of Gouverneur)壁畫，每一個病患用不同顏色的條狀圖呈現；在壁畫三角形頂端的顏色代表著病患的出生月份，三角形的底部則呈現他們的出生年份，並以顏色代表病患的性別；背景則分為兩部分，上半部為病患居住的樓層，底部則代表著他們的十二生肖。

由於疫情 期間醫護人員為了照顧大量湧入的病患，不僅長時間在醫院加班，更因此無法和家人團聚，市公立醫院系統希望透過壁畫項目來「醫治醫護人員」，並呼籲社區應更關心他們的親友及家人。

今年市公立醫院系統將在全市五大區共完成十幅大型壁畫，高雲尼醫院內的壁畫即為其中一幅；此外，高雲尼在蘇活區(SoHo)的附屬社區診所Judson Health Center，也有另一幅「抓緊我讓我高飛」(Hold Me Close So I Can Fly)亮相，亞裔 藝術家Amanda Phingbodhipakkiya以三名不同族裔的女性形象，呈現紐約市 的多元文化，與醫院系統和親友對病患的支持。