高雲尼醫院壁畫 以病患為創作靈感

高雲尼醫院壁畫揭幕以不同顏色條狀圖,代表今年8月間居住在高雲尼療養院的病患。(高雲尼醫院提供)

曼哈頓下城高雲尼醫院(NYC Health+ Hospital Gouverneur)與社區藝術家合作,在院內創作大型壁畫,以不同色彩表現,記錄每個病患的出生日期,背景還帶入十二生肖的元素,以紀念這些病患,同時展現下東城的多元。

壁畫項目為市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)發起,希望透過社區藝術,為醫護人員、病患及社區帶來正能量,作為情感治療的一部分;高雲尼醫院與Laurie M. Tisch Illumination Fund合作,邀請藝術家創作。

藝術家Ellie Balk以今年8月在高雲尼內的療養院病患為靈感,創作「高雲尼的病患」(Residents of Gouverneur)壁畫,每一個病患用不同顏色的條狀圖呈現;在壁畫三角形頂端的顏色代表著病患的出生月份,三角形的底部則呈現他們的出生年份,並以顏色代表病患的性別;背景則分為兩部分,上半部為病患居住的樓層,底部則代表著他們的十二生肖。

由於疫情 期間醫護人員為了照顧大量湧入的病患,不僅長時間在醫院加班,更因此無法和家人團聚,市公立醫院系統希望透過壁畫項目來「醫治醫護人員」,並呼籲社區應更關心他們的親友及家人。

今年市公立醫院系統將在全市五大區共完成十幅大型壁畫,高雲尼醫院內的壁畫即為其中一幅;此外,高雲尼在蘇活區(SoHo)的附屬社區診所Judson Health Center,也有另一幅「抓緊我讓我高飛」(Hold Me Close So I Can Fly)亮相,亞裔 藝術家Amanda Phingbodhipakkiya以三名不同族裔的女性形象,呈現紐約市 的多元文化,與醫院系統和親友對病患的支持。