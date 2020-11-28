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檢討收費 MTA線上公聽會徵民意

記者顏潔恩／紐約報導
大都會運輸署日前宣布將對進行兩年一次的票價和通行費調整會議，從12月1日起召開六場線上聽證會、兩場虛擬衛星聽證會，徵詢通勤客的意見。(本報檔案照)
大都會運輸署日前宣布將對進行兩年一次的票價和通行費調整會議，從12月1日起召開六場線上聽證會、兩場虛擬衛星聽證會，徵詢通勤客的意見。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)日前宣布將針對兩年一次的票價和通行費調整會議，從12月1日起召開六場線上聽證會、兩場虛擬衛星聽證會(Virtual Satellite Hearings)，徵詢通勤客的意見，民眾可通過登記參與會議、撥電話等方式踴躍參與。

MTA近期在全市地鐵站張貼宣傳海報，表示針對紐約市地鐵系統、長島鐵路(Long Island Rail Road)、北方鐵路(Metro-North Railroad)、以及各隧道和大橋過路費提出整頓計畫，呼籲相關人士積極提供意見，幫助MTA研擬新的公共運輸方案。

MTA針對紐約客更依賴的地鐵運輸系統提出的多項提案，包括票價上漲2%或4%以增加MTA收益、取消7天和30天捷運卡配套但單程票價保持不變、取消公交車投幣等。

MTA主席費伊(Patrick Foye)表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，只能改由網上舉行聽證會，也因為疫情造成經濟衝擊，他們提出了一系列的提案，但承諾將選定對民眾影響最小的方案施行；疫情加重MTA以往持續面臨的財務困境，而最好的解救方法，就是國會願意提供120億經費緩解壓力，否則只能以提升票價和通行費來獲取更多收益。

線上聽證會日期分別是12月1日下午5時30分、3日早上10時、7日下午5時30分、9日下午5時30分、14日下午5時30分、21日早上10時，兩場虛擬衛星聽證會則將在2日下午5時30分、8日早上10時通過zoom視訊進行，民眾需提前登記才能發表意見；MTA也接受民眾通過網站書寫、或撥電至(646) 252-6777發表想法，有意的民眾可上網查詢更多資訊：new.mta.info/2020hearings。

MTA近期在全市地鐵站張貼宣傳海報，呼籲民眾針對公共運輸提出意見。(記者顏潔恩/...
MTA近期在全市地鐵站張貼宣傳海報，呼籲民眾針對公共運輸提出意見。(記者顏潔恩/攝影)

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