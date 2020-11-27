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提前黑五取消 華人轉戰直銷購物中心

記者牟蘭／紐約報導
雖然疫情爆發，但一些民眾選在感恩節前，前往直銷中心購物；圖為新州的直銷購物中心。(記者牟蘭／攝影)
雖然疫情爆發，但一些民眾選在感恩節前，前往直銷中心購物；圖為新州的直銷購物中心。(記者牟蘭／攝影)

「黑色星期五」(Black Friday)原本定在每年感恩節下午5時登場，但今年因為疫情影響，法拉盛購物中心與梅西百貨都取消提前開門時間，定在翌日凌晨5時開場；但不少購物者表示，他們早已獲悉消息，已在一周前就轉戰紐約上州的直銷購物中心(Outlets)或在網上搶購心儀產品。

每年法拉盛感恩節，天景購物廣場都會迎來購物狂潮，數千民眾擠爆百思買(Best Buy)、目標折扣店(Target)與BJ's量販店等，但今年因疫情影響，店家都掛上取消提前黑五的通知，告知顧客今年開門時間改為凌晨5時。

但不少華裔民眾表示，他們早已獲悉消息，來美12年的何麗表示，她在感恩節前的周末，已與女兒前往上州的直銷購物中心血拼，並提前做好功課，直奔Kate Spade與Michael Kors等輕奢品牌，為中國家人購買禮品；她說，今年這些店家都提前打出黑五折扣，一些手提包價格在70元左右。

從事代購的趙艾米(音譯)表示，由於疫情影響，美中快遞行業受到衝擊，一些顧客因擔心貨品攜帶病毒而減少訂單；但她說，今年黑五的折扣遠比往年優惠，其中一些直銷購物中心的倩碧(Clinque)等護膚產品打出75%的折扣，她計畫先購買部分產品，等疫情過去再上網賣給老顧客。

從事信息數據的趙雲表示，疫情爆發後，她一直在家遠程工作，經常會在工作途中看到網頁中跳出的折扣，她今年特地提前做好功課，研究百思買與沃爾瑪(Walmart)的折扣清單，店家發布折扣後，立即下單購買；她表示，自己已搶到一個原價80元但折扣價只要一元的無線藍牙耳機，感到彷彿中了百萬大獎，「秘訣就是手快」。

雖然疫情爆發，但一些民眾選在感恩節前，前往直銷中心購物；圖為新州的直銷購物中心。...
雖然疫情爆發，但一些民眾選在感恩節前，前往直銷中心購物；圖為新州的直銷購物中心。(記者牟蘭／攝影)
由於疫情影響，法拉盛梅西百貨取消了黑五提前開門。(記者牟蘭／攝影)
由於疫情影響，法拉盛梅西百貨取消了黑五提前開門。(記者牟蘭／攝影)
由於疫情影響，法拉盛天景購物廣場取消了黑五提前開門。(記者牟蘭／攝影)
由於疫情影響，法拉盛天景購物廣場取消了黑五提前開門。(記者牟蘭／攝影)
由於疫情影響，法拉盛梅西百貨取消了黑五提前開門。(記者牟蘭／攝影)
由於疫情影響，法拉盛梅西百貨取消了黑五提前開門。(記者牟蘭／攝影)

疫情 紐約上州 黑五

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