華埠空蕩蕩 餐館嘆比剛復工時更糟

原本在感恩節前後應該要充滿聚餐人潮的華埠，在今年空蕩蕩。(記者顏嘉瑩/攝影)

往年曼哈頓華埠 感恩節前後都湧現大批人潮到餐館聚餐，但今年疫情 影響，餐館業者表示，連一桌預訂也沒有，25日感恩節前夕，往年都擠滿人潮的街頭也是空蕩蕩；業者感嘆，如今生意比7月剛復工時更差。

中餐館 新和合飯店員工姚先生表示，過去華埠餐館在感恩節前夕和當天最忙，且通常一周前就有人打電話訂位，一天大概可做30至40桌；但今年受到疫情影響，再加上第二波疫情來勢洶洶，一直到25日感恩節前夕，都沒有人預訂，甚至連外賣預訂都沒有，生意相當慘淡，不過該餐館在感恩節仍繼續開業。

姚先生說，今年7月復工時，由於夏天天氣好、民眾喜歡在戶外用餐，生意大概恢復到疫情前的40%；如今天氣轉冷，生意又開始下滑，大概只有疫情前的20%。

中餐館「水煮魚」業主鄭俊權說，往年從感恩節到年底，華埠街頭幾乎被擠到水洩不通，除了華人聚餐外，由於感恩節、聖誕節，除了中餐館，其他餐館都歇業，外族裔也會喜歡到華埠用餐，算是一波高峰季。

雖然紐約市餐館仍可容納25%的堂食，但「水煮魚」僅提供戶外用餐和外賣，且受到環境限制無法封街，鄭俊權表示，今年節日季的生意根本「不用想了」，只能先看看情況再做打算。

上海老正興在25日則請工人評估，看如何改進室內及戶外的用餐空間；業者朱太說，該餐館接了不少感恩節外賣，今年民眾多選擇在家吃飯，減少在外聚餐，而改進餐館空間，則是為了冬天下雪天氣做準備，「即便賺不到錢，我們還是要把這些設備弄好。」

華埠商業改進區執行總監陳作舟表示，根據商改區統計，華埠300多家餐館中，目前最少有130間有戶外用餐座且繼續營業，其他還有些餐館專做外帶及外賣，面對原本應該是用餐高峰潮的感恩節，即便今年沒有生意，陳作舟也說，感恩節還是應該要減少聚餐，安全最重要。