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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

布碌崙酒樓盼熬過疫情 再興經濟

記者顏潔恩／紐約報導
華社酒家往年婚宴酒席訂單爆滿，但今年相對冷清，只能接待一般堂吃客人。(記者顏潔恩/攝影)
華社酒家往年婚宴酒席訂單爆滿，但今年相對冷清，只能接待一般堂吃客人。(記者顏潔恩/攝影)

每年的感恩節都是在紐約的福州人社區舉辦婚禮最多的日子，紐約華社酒樓婚宴酒席歷年來在當天都爆滿，甚至很多有名的大酒樓需要提前一年預訂；但今年因新冠疫情，防疫令下酒樓不得進行大型婚宴，布碌崙(布魯克林)各大酒樓在原本應為一年裡生意最為火爆的感恩節，首度經歷宴會訂單歸零，生意慘淡。

由於外族裔在感恩節時多閤家團聚，在家準備火雞大餐，外州的中餐館在這天多歇業，以福州人為主的從業者便在這一天返回紐約，和親友團聚，也讓很多福州社區的新人選在感恩節當天結婚，讓更多親朋好友能赴宴，使這一天舉辦婚宴成為福州人社區的一不成文傳統。

作為布碌崙8大道華社最大的酒樓之一，金皇廷大酒樓業者陳善莊表示，往年這個月可舉行至少20場婚宴、接待7000名賓客，感恩節從早至晚辦至少五場婚宴；但今年自3月疫情爆發，便不再有任何大型活動，酒樓從那時到現在所賺的收益，連去年同期的10%都不到，一年前已預約的酒樓的新人也在疫情開始時就陸續取消今年婚宴。

此外，從前酒樓在感恩節時推出更符合華人口味的中式烤火雞訂單不斷，但今年的需求也猛跌；陳善莊表示，民眾因疫居家避疫改變了生活習慣，不少人覺得外出取餐點後進行一系列消毒工作太麻煩，不願外食，越來越多人選擇在家自己做飯，今年感恩節政府提倡不辦大型家庭聚會，也讓量大的烤火雞需求減少。

8大道海悅大酒家經理楊女士表示，過去感恩節白天晚上都各有兩場婚禮，生意非常火爆，但今年完全冷清，對疫情造成的衝擊很無奈；她也說，因為疫情外州民眾不方便回紐約團聚，紐約的華人也不能違反防疫令聚會，只能期待明年一切好轉以後，能盡快恢復常態，重新接待喜宴。

翠園酒樓負責人古平則說，今年收益肯定不比以往，別說婚宴訂單歸零，在新冠病例漸漸攀升的情況下，再次引起民眾的恐慌，許多室內用餐預約也都臨時取消；她表示在非常時期面前，必須保持正面的心態，她認為目前更重要的是大家健康的熬過此次難關，等疫情後再振興經濟。

在感恩節當天結婚是紐約福州人社區延續多年的傳統，但今年受到疫情影響，華社酒樓婚禮...
在感恩節當天結婚是紐約福州人社區延續多年的傳統，但今年受到疫情影響，華社酒樓婚禮全部掛零。(本報檔案照)
華社酒家往年婚宴酒席訂單爆滿，但今年相對冷清，只能接待一般堂吃客人。(記者顏潔恩...
華社酒家往年婚宴酒席訂單爆滿，但今年相對冷清，只能接待一般堂吃客人。(記者顏潔恩/攝影)

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