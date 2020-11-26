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婚慶業蕭條…華埠31年花店 首次感恩節休息

記者顏嘉瑩／紐約報導
今年感恩節福州人婚大禮多取消，連帶也影響結婚周邊產業。圖為東百老匯上受到疫情衝擊而關門的婚紗店。(記者顏嘉瑩/攝影)
今年感恩節福州人婚大禮多取消，連帶也影響結婚周邊產業。圖為東百老匯上受到疫情衝擊而關門的婚紗店。(記者顏嘉瑩/攝影)

感恩節歷年來是紐約的福州人社區婚宴集中的日子，有「小福州」之稱的曼哈頓東百老匯，往年酒樓、婚紗店、花店通常在感恩節期間從早忙到晚，生意相當火爆；但今年碰上新冠疫情，婚宴多被延後至明年5月後，周邊產業生意也受連帶影響，有花店業者表示，由於沒有生意，開業31年來首次在感恩節關門，美容業者生意也下滑70%。

華埠婚慶業者方Jacky表示，往年5至6月及9到11月為旺季，其中感恩節更是一年最忙的一天；由於在外州餐館工作的福州人一年僅有感恩節一天休假，婚禮多選在當天舉行，早、中、晚的場次都被訂滿，一天約可接待15對新人，有時甚至可做到20至30對，但今年疫情影響，不要說生意差，而是根本沒有生意。

方Jacky說，即便生意歸零，但還是有部分新人來詢問拍婚紗，而原本要在今年9、10月舉辦的婚禮都延到明年5月，業者只能指望到時候生意回歸，不過如果到時候疫情未見好轉，婚禮旺季恐將再往後推。

東百老匯吉祥花鋪部分業務是婚禮及活動場地布置，業主張子南25日受訪時表示，該店開業31年來，今年首次在感恩節關門。

張子南說，花店在往年感恩節時，最多一天約有30場活動，最少也會十幾場訂單，但因為今年不舉辦婚宴，不僅酒樓、婚紗業受衝擊，花鋪生意同樣受到影響；另外像是社區活動、春宴等都取消，連帶的訂花也取消，「基本上我們現在只能靠白事的場子來撐住生意。」

在婚禮前也有不少新人會選擇先到美容中心護膚、做臉，疫情也連帶影響美容業生意；在華埠已經經營了21年的21世紀美容中心經理李娉儀說，年底像是感恩節、聖誕節等大節日都會比較忙，由於派對、聚會變多，不少人會到美容中心做深層保養，其中也有不少馬上要結婚的新人來做背部去角質，節假日一天約有40個人預約，一個美容師平均一天就要做六到七個客人。

疫情後客人減少，該美容中心也從最多七、八個美容師，減到只剩下四名兼職人員；李娉儀表示，如今生意僅有過去的30%，「現在業主都沒想賺錢，只想著要如何生存下去，只能希望疫情趕快結束，恢復原本生活。」

21世紀美容中心如今生意僅有過去的30%。(記者顏嘉瑩/攝影)
21世紀美容中心如今生意僅有過去的30%。(記者顏嘉瑩/攝影)

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