婚宴季 花店葬禮訂單比喜事多

業者表示首次遇到感恩節期間，葬禮的鮮花訂單比喜事的還多。(記者顏潔恩/攝影)

紐約 華人社區酒樓的婚宴酒席往年感恩節都相當搶手，隨之帶動籌辦婚禮的相關服務，但今年受新冠肺炎疫情 影響，布碌崙(布魯克林)8大道 經營20多年的花店業者均感嘆生意大不如前，訂購葬禮的鮮花比喜事還多，也有業者今年一場婚禮的鮮花訂單都沒有。

1996年就在8大道經營「花王花店」的譚凱文表示，今年無疑是花店生意最慘澹的一年；從前11月份是熱門的婚宴季節，一個月內15至20場婚禮不在話下，店員在這期間都會忙翻天，趕製婚宴所需的花球和餐桌花，但突如其來的疫情推翻多年來的傳統景象，今年竟然一場婚禮的鮮花訂單都沒有收到。

譚凱文說，目前店裡的生意大多來自葬禮儀式的鮮花訂單，極少數是民眾在家裡舉行小型慶生聚會，向花店訂購鮮花；但這些訂單都不足以彌補這幾個月來的損失，他解釋，疫情之下的葬禮的形式都簡化了，以往親戚朋友各自訂花送上慰問，但現在小型葬禮限制賓客數量，導致每個葬禮的鮮花訂單量都明顯減少。

由於華人對病毒的恐懼更深刻，所作防疫措施更加充足，就算想要結婚的情侶也會延期，直到疫情穩定後再作打算；譚凱文對此雖深感無奈，但非常時期大家都保持高度戒備，業者也別無他法，只能希望病毒趕緊消散。

另一家在社區經營25年的「情人花店」老闆娘黃女士說，往年每當感恩節期間，許多外州人士都會返回紐約，街道滿是熙攘的人群，今年這個景象不復存在；雖然她經營的花店過去不完全依賴婚宴訂單，但外州人士會來店裡購買富貴竹、發財樹、幸福樹等寓意好的大盆栽運回外州，但現在受到疫情升溫以及隔離政策的影響，大多數人都不敢回來紐約。

她表示，顧客群中也有外族裔，他們以前會為了營造感恩節氣氛，向花店購買花卉回家插花裝飾，今年恐怕是受到經濟打擊，來客量下降至少50%；黃女士表示，這期間做葬禮的花束比喜事的還多，大家都感到身心俱憊、損失慘重，眼下只能熬過難關，希望明年能一切恢復常態。