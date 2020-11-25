火雞訂單減成本增 店家叫苦不敢漲價

華埠餐館今年雖仍有賣烤好的烤雞、火雞，但業者表示買氣很差。(記者顏嘉瑩/攝影)

馬上就是感恩節，但疫情 之下，跟往年眾多民眾買火雞回家過節相比，曼哈頓華埠 開放火雞預訂的店家表示，今年疫情導致大環境經濟差，且華埠缺少上班族的帶動，火雞預訂買氣差；而即便在火雞成本價格上漲，擔心售價再漲會導致生意更差，也讓店家不敢漲價。

華埠有不少餐館、燒臘店推出已烤好的火雞、烤雞，在感恩節前開放民眾預訂，民眾帶回家後就可馬上食用，往年銷售狀況不俗；鴻利肉食公司明爐燒臘部門的職員黃先生表示，往年該公司在感恩節附近都會準備200隻烤好的火雞供民眾預訂，今年受到疫情影響僅準備約100隻，但離感恩節只剩幾天，目前只接不到70張訂單。

黃先生認為，買氣差除了經濟因素，人口結構也是原因；他說，華埠與皇后區法拉盛、布碌崙 (布魯克林)8大道等華人社區不同，餐館生意主要是靠附近的上班族帶動，現在大部分上班族仍在家上班，很多人想買火雞會直接到住家附近買，不會再大老遠跑來華埠訂火雞。

珍寶食坊員工陳女士也說，今年不僅火雞預訂差，在成本、人工都上漲的情況下，餐館平常生意也很難維持；她說，光是火雞一隻的進價成本就漲了約20%，但該餐館烤好的火雞價格仍與往年持平，「主要是不敢漲，現在生意已經難做了，再漲就更沒有人來了。」

新鴻旺海鮮樓員工吳女士表示，該餐館的火雞預訂從上周就開始，但到目前只接到七、八單，跟往年相比，連三分之一都不到，而該餐館的火雞價格也持平，每磅約6.5元；鄰近的迎旺海鮮菜館往年也都有烤好的火雞預訂，但今年乾脆不做火雞。

吳女士認為，雖有疫情但感恩節還是要過，民眾不買火雞也與政府的宣導有關；她說，政府呼籲大眾今年感恩節應避免聚會，所以很多小家庭乾脆只買幾個菜，回家煮當作是感恩節聚餐，讓大型家庭聚會必備的火雞買氣差。

上海老正興業者朱太則說，今年感恩節雖然訂桌、訂火雞的人少了許多，但叫外賣的人倒是不少，「很多人都在感恩節當天叫了菜回家吃，且其中不少人不吃火雞了，都改吃火鍋。」