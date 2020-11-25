謹防新冠假貨！節日季購物擦亮眼

聯邦海關與邊境保護局紐約辦事處和國土安全調查處展示查獲的一些仿冒品。(CBP提供)

年底節日購物季已開始，聯邦海關與邊境保護局(CBP )紐約 辦事處和國土安全調查處(HSI)24日展示此前查獲的一些仿冒品，包括中藥、名牌包、電子產品等，並提醒近來查獲多起不法組織利用民眾抗疫迫切心理而銷售的偽造新冠檢測 套裝及無效治療用品，提醒消費者謹防假貨。

CBP紐約辦事處行動執行主任米勒(Troy Miller)表示，CBP的主要任務之一包括保護消費者免受不安全貨物的侵害，通過與工業界、HIS和其他聯邦機構和外國政府的合作，來打擊有害和危險的非法商品的跨境貿易。

HSI紐約辦事處特工主管菲茨休(Peter C. Fitzhugh)表示，每年數億元的仿冒品銷售額助長了由犯罪網路運行的黑市經濟，犯罪網絡也從事毒品的走私和分銷及其他非法活動。

他還提醒民眾，新冠疫苗不會在指定的分發渠道之外發放，但有些犯罪組織已利用民眾抗疫的迫切心情，出售偽造的新冠檢測套裝和無效的治療方式，需尤為保持警惕。

自新冠疫情出現以來，CBP緝獲了超過1350萬個假冒口罩和超過17萬7000個未經批准的新冠檢測套裝；還有未獲批的體溫計、濕紙巾、洗手液等。

CBP表示，每年緝獲來自世界各地各種各樣的假冒產品，包括智慧手機及相關配件、其他電子產品、服裝、鞋帽、美妝品、奢侈品等，很多通過網路出售；在2019財年，CBP共查獲2萬7000批假貨，若按真品價格估算，總價值超過15億元；2020財年，共查獲2萬6503批假貨，估值近13億元。

米勒建議民眾，從信譽好的賣方購物非常重要，如果價格低得難以置信，很可能就是假貨；網上購物時，警惕第三方賣家；若對商品的真偽有疑問，可查閱賣方評論並驗證賣方電話號碼和地址是否有效。

若民眾發現任何可疑或非法貿易的活動，可通過CBP網上「非法貿易舉報電子系統」(E-Allegations Online Trade Violation Reporting System)，或撥打(800)232-5378報案，消息來源絕對保密。