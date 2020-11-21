取信於民 「驗證我的追蹤員」系統開通

市檢測追蹤小組開通新程序，幫助民眾確認追蹤員身分。（紐約市公立醫院系統提供）

紐約市疫情檢測 和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)20日宣布開通「驗證我的追蹤員」(Validate My Tracer)系統程序，幫助紐約民眾確認對自己進行檢測追蹤及隔離檢查人員的真實身分。

檢測和追蹤小組負責人朗恩(Ted Long)表示，其團隊自6月成立以來，可以聯繫到全市90%的新冠確診者，近日來新冠確診人數逐漸增多，其團隊的追蹤員需要聯繫的人更多，相信這一工具能夠幫助他們在聯絡更多確診者的同時，保證從一開始就取得民眾的信任，以更好展開之後的隔離等工作。

本周正值國際欺詐意識周(International Fraud Awareness Week)，檢測和追蹤小組推出網站testandtrace.nyc，民眾點擊進入後，可以輸入追蹤員的編碼，確認其身分的真實性。

這一編碼是追蹤員通過電話或家訪給確診者的一個驗證碼，民眾輸入後，只要驗證碼有效，就可以確認追蹤員的名字；但該驗證碼只能使用一次，以確保不被非法濫用。

檢測和追蹤小組提醒民眾，一定要接聽來自該小組成員的電話，電話都以212-540或212-242開頭，並警惕其他來路不明、謊稱自己是追蹤員的來電者。

市公立醫院系統提醒大家，追蹤員在撥打電話或進行家訪時，不會詢問個人名字，因為他們已經擁有確診者姓名，不會詢問個人的社安號、私人財物信息、信用卡信息，也不會要求個人在電腦或手機上下載任何軟件。