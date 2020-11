大停電應對不力 聯合愛迪生被罰億元

聯合愛迪生電力公司日前在皇后區小頸的北方大道路段進行維修作業。(記者曹健╱攝影)

今年8月的熱帶風暴 伊賽亞斯(Isaias)造成紐約州 自2012年珊迪風災以來最嚴重斷電事故,州長葛謨(Andrew Cuomo)19日宣布,電力公司聯合愛迪生(ConEd)有33項違規行為,將面臨1.02億元罰款;另外兩家電力公司Orange&Rocklan和Central Hudson也被罰。電力公司有權上訴。

紐約州公共服務廳(Department of Public Service)和州金融服務廳(Department of Financial Services)對公用事業公司進行三個月調查後,發現聯合愛迪生有33項違規行為、被罰1.02億元,Orange&Rocklan有38項違規、被罰1900萬元,Central Hudson有32項違規、被罰款1600萬元。

此前葛謨曾嚴厲批評並要求徹查電力公司應對伊賽亞斯風暴,他說,「我們是認真的,我將盡我所能確保紐約人得到補償。」

州公共服務廳表示,這三家電力公司沒有採取因應風暴的措施,在出現斷電後,電力公司無法及時獲得所需資源,因此大大延遲了恢復供電的時間。

DPS還呼籲所有公用事業公司與私人公司和州外公用事業提供商簽訂固定合同,希望公用事業公司在必要時,可以增加一倍人員。

8月4日的熱帶風暴伊賽亞斯造成全州近130萬用戶停電,其中紐約市和長島 地區很多家庭甚至遭受數天乃至整周的供電中斷,不僅生活不便,也造成食品、藥物損壞等嚴重損失。

長島的主要供電商是總部位於新澤西州的PSEG,長島電力局(Long Island Power Authority)出爐的調查報告顯示,長島PSEG存在管理不善、電力中斷系統在風暴前已不運作、語音溝通不暢、對民眾承諾了修復時間卻無法如期修復等問題;長島PSEG承認在風暴期間和之後的表現不佳,並承諾會改善服務。