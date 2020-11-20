多汁火雞大餐 讓人食指大動

分開烹飪後的火雞色澤油亮，口感肥美。(記者張晨／攝影)

感恩節最精彩的重頭戲來了！每逢佳節，人們最期待的莫過於餐桌上油亮動人的烤火雞，聚光燈般毫不吝嗇地展現雄壯的雞胸及肥嘟嘟的粗腿，任誰看了都會食指大動！

影音來源：記者張晨

根據美國 國家火雞聯盟的數據顯示，每年美國人在感恩節期間會吃掉4600萬隻火雞，相當於7.36億磅火雞肉。

火雞肉的脂肪、膽固醇含量極低，卻蘊含豐富的蛋白質和多種營養素，可惜由於體量健碩、肉質纖維粗糙等原因，除非感恩節，一般我們很少會想到用它入菜。

➤➤➤火雞吃不完？ 加點料秒變中式美味！

火雞的料理是個非常艱辛的過程，首先，因為它是隻「大鳥」，市售火雞一隻12磅起跳，大至20、30磅，將冷冰冰的火雞扛回家後，得先花上一兩天解凍。

而對於許多華裔民眾來說，抱怨最多的並非是難以烹飪且耗時巨大，而是火雞肉本身乾柴的口感，其實只需注意簡單的幾個小技巧，便可享用肉質肥美的火雞饕餮。

把火雞身體、一對翅膀及一雙雞腿切為五大塊，以香草奶油塗塗抹按摩雞皮與雞肉。(記者張晨／攝影)

以下是一些簡單的步驟：

＊黑白肉分開烤：把火雞身(即雞胸)、一對翅膀及一雙雞腿切為五大塊，雞翅和雞腿肉含血，也就是通常所說的「黑肉」(drak meat)需要更高的溫度來烤製，雞胸肉所需的溫度較低，如果將整隻火雞放入烤箱，雞胸部分會偏乾，而雞腿部分則會帶血未熟。入烤箱前先用香草奶油按摩雞皮和雞肉，分兩階段烤製，兩支翅膀和兩支雞腿先進烤箱 ，以170華氏度先烤製兩個小時，再將火雞身放入，烤箱溫度改為145華氏繼續烤四小時，這樣就可品嘗到鮮美多汁又不乾柴的火雞肉。

*香草奶油按摩：以蒜末、紅椒粉、黑胡椒、迷迭香以及百里香放入奶油中攪拌均勻，做成特製香草奶油後，放入冰箱冷卻備用。火雞出爐後，撐開雞皮，將奶油均勻抹進雞皮與雞肉間，外表也須徹底塗抹按摩，還沒烤就香氣四溢，進烤箱後能讓雞皮金黃酥脆、雞肉入味且柔嫩細緻。

*不時補充水分：烘烤過程中，可不時用刷子為火雞肉補充水分，如雞高湯、白酒或香料蘋果汁，於烘烤時化作蒸氣，讓雞肉更多汁。

*等待肉汁回流：香氣四溢的烤火雞一出烤爐便令人想立馬進攻，但請務必忍耐，靜置20分鐘待所有肉汁重新分布於纖維組織間，如此口口都充滿肉汁的鮮香。

手工製作的蔓越莓醬最是酸甜佐餐好滋味。(記者張晨／攝影)

自製蔓越莓醬清爽去膩

酸甜清爽的蔓越莓醬最是佐餐火雞、去膩的好搭配！但市售現成的蔓越莓醬糖分往往過高，而新鮮蔓越莓僅在感恩節與聖誕節 前後上架，趁新鮮上市時，不妨手工熬製蔓越莓醬，層層堆疊出溫暖豐厚的香氣，吃不完可放進冰箱塗抹麵包當作早餐。由於蔓越莓酸度極高，生食還夾雜一點苦味，糖分建議調整至60%左右。

所需食材：

12盎司(約340克)新鮮蔓越莓

1 杯(約200g)糖或蜂蜜代替

1 枝肉桂棒或中式五香粉代替

1/2 杯水

1/3 杯現榨柳橙汁

適量柳橙皮絲

製法：新鮮蔓越莓、水、糖一起下鍋，大火煮到莓果顆顆破裂，煮到冒大泡，轉中火慢慢熬，待質地變稠，轉小火，增加攪拌頻率，保證不糊鍋，煮至喜歡的稠度，關火。無需煮太稠，因為果醬放涼後會變得更稠。

感恩節聚餐防疫小貼士

與家中人舉行的小型餐聚為低風險，但CDC仍然建議縮減規模，為親朋好友準備食譜 或餐盒，避免以親身接觸的方式進行共享。不妨以線上參加的方式來遠程慶祝，可嘗試準備相同的菜饌屆時在線上展現，感受虛擬聚餐的樂趣。

同時也要為食安把關，譬如確保將火雞及填料完全烤熟。料理食物前後都要徹底洗手，為家庭以外的人準備食物時請戴口罩，限制在食物準備區域的人數。此外，避免排隊自助餐方式取食，由一位戴口罩的人提供所有食物，並盡可能在清理過程中使用非接觸式垃圾桶。

為親朋好友準備感恩節餐盒避免接觸感染。(記者張晨／攝影)

和愛的人一起享受感恩節饕餮吧！(記者張晨／攝影)

分開烹飪後的火雞色澤油亮，口感肥美。(記者張晨／攝影)

烘烤時可不時刷上高湯、白酒或香料蘋果汁，讓雞肉更多汁。(記者張晨／攝影)