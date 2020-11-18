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圖輯／紐約植物園假日火車秀 線上搶先看

記者王彩鸝／紐約報導
假日火車秀除了兩歲以下幼兒外，其餘訪客都必須戴口罩才能入園。(記者王彩鸝／攝影)
假日火車秀除了兩歲以下幼兒外，其餘訪客都必須戴口罩才能入園。(記者王彩鸝／攝影)

一年一度的植物園假日火車秀又來了，即時起展至明年1月31日。受疫情影響，此一持續了29年的經典火車秀，首度限定會員限時入園觀賞，但會員可以幫親朋好友購買四張票，由於要保持社交距離，控制參觀人數，參觀的品質也更佳，可以仔細觀賞每一輛火車和鐵道沿線的景觀模型。

(影音來源：王彩鸝)

奔馳在鐵軌上的電動火車，從包括大都會北方鐵路(Ｍetro-North)的客運列車、貨運列車、通勤電車、輕軌電車，還有吸引小朋友目光的可愛昆蟲造型單節電車和童話列車，都在蜿蜒鐵道上往返行駛。

另外，紐約市著名的景觀大橋如布魯克林大橋、曼哈頓大橋、華盛頓大橋、地獄門大橋，都用樹枝、樹皮精巧複刻而成，橋上還有車輛呼嘯而過。

鐵道沿線的景觀模型是以紐約市知名建築和歷史地標為主，仔細一看，這些精雕細琢的建築模型，所用的材料都是由樹枝、樹皮、樹葉、肉桂棒，甚至是掉到地上的毯果黏製而成。這些都是來自肯塔基州景觀藝術家Paul Busse的傑作。

從紐約客熟知的帝國大廈到康尼島的燈塔，還有中央公園、洋基球場、曼哈頓幾座地標建築如洛克斐勒大樓、帝國大廈等，以及名人豪宅住宅等，都化作一棟棟精巧模型，讓人讚嘆Parl Busse化腐朽為神奇的工藝與巧思。

展區分哈德遜河谷、布朗士、皇后區、布魯克林、曼哈頓、中央公園、博物館群和歷史建築等區域，呈現各區的地標建築和歷史建物。

自由女神像和背後的曼哈頓幾棟知名建築地標。(記者王彩鸝／攝影)
自由女神像和背後的曼哈頓幾棟知名建築地標。(記者王彩鸝／攝影)
曼哈頓著名地標建築群。(記者王彩鸝／攝影)
曼哈頓著名地標建築群。(記者王彩鸝／攝影)
哈德遜河谷展區。(記者王彩鸝／攝影)
哈德遜河谷展區。(記者王彩鸝／攝影)
大都會北方鐵路火車過山洞。(記者王彩鸝／攝影)
大都會北方鐵路火車過山洞。(記者王彩鸝／攝影)
吸引小朋友的童話故事火車頭。(記者王彩鸝／攝影)
吸引小朋友的童話故事火車頭。(記者王彩鸝／攝影)
布魯克林區的經典模型包括布魯克林大橋、康尼島遊樂園等。(記者王彩鸝／攝影)
布魯克林區的經典模型包括布魯克林大橋、康尼島遊樂園等。(記者王彩鸝／攝影)
紐約市立博物館模型。(記者王彩鸝／攝影)
紐約市立博物館模型。(記者王彩鸝／攝影)
大都會博物館。(記者王彩鸝／攝影)
大都會博物館。(記者王彩鸝／攝影)
位於皇后區牙買加的甘迺迪機場五號航廈。 (記者王彩鸝／攝影)
位於皇后區牙買加的甘迺迪機場五號航廈。 (記者王彩鸝／攝影)
由近至遠：曼哈頓大橋、地獄門大橋、華盛頓大橋。(記者王彩鸝／攝影)
由近至遠：曼哈頓大橋、地獄門大橋、華盛頓大橋。(記者王彩鸝／攝影)

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