紐約市旅遊業 2025年才能恢復榮景

疫情期間時報廣場遊客稀少，紐約市旅遊局認為旅遊業完全恢復可能要等到2025年。（記者金春香／攝影）

紐約市 旅遊局(NYC & Company)發布的最新報告顯示，在新冠疫情 的嚴重打擊下，對紐約市生存和發展極為重要的旅遊業遭到重創，且恢復過程將極為緩慢，可能要到2025年才能回到疫情前水平。

該報告指出，2020年紐約市遊客數量僅有2290萬人，比去年下降66%，考慮到疫情對經濟和旅客信心的打擊，紐約市旅遊業可能要花費四年時間才能恢復到2019年的水平；更理想的情況是，如果隨著新冠疫苗的普及，商業旅行和大型活動及會議在2022年回歸正常，那麼紐約市旅遊業可能在三年後回歸以往繁榮景象。

疫情爆發前，紐約市酒店業可以提供40萬個工作崗位，每年酒店業支出高達460億；但截至今年10月底，全市有超過130萬人曾失去工作，失業率高達14.1%，是全國平均失業率的兩倍。

市旅遊局局長兼執行長迪克森(Fred Dixon)表示，重振紐約市旅遊業將會是一個緩慢的過程，取決於新冠疫苗何時能普遍接種，此外與國內旅遊相比，由於眾多出行限制，對紐約市發展至關重要的國際旅遊的恢復速度將更為緩慢。

紐約市事務中心(Center for New York City Affairs)經濟和財政政策總監James Parrott表示，旅遊業的衰退對教育水平較低的員工產生更劇烈影響，十年前，酒店業為紐約市提供了13萬個工作崗位，為很多沒有高等教育背景的人提供工作，幫助他們在紐約市立足提供經濟支持，且酒店業員工中80%都為少數族裔，這一行業為很多新移民提供寶貴的就業機會。

觀光巴士公司TopView Sightseeing銷售和運營總監Jonathan Hengal表示，疫情前雙層觀光巴士幾乎每天都能承載80名以上遊客，而如今最熱鬧的周末，最多也只有35人搭乘，生意慘澹的日子，更是只有不到十人。

根據市旅遊局的預測，明年紐約市旅客數量可能達到3820萬人，但其中僅有不到500萬人來自美國 境外，到2024年，紐約市遊客數量可能回歸到6900萬人， 但其中美國境外旅客數量仍無法回到2018年和2019年的鼎盛時期。