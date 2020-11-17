感恩節防疫避免聚會 可在線慶祝

疫情下的感恩節慶祝應注意防疫。(記者張晨/攝影)

感恩節即將到來，但今年受新冠疫情 的影響，美國 疾病防治中心(CDC )和紅十字會16日發布建議，呼籲民眾盡可能減少慶祝活動，改用在線方式代替傳統聚會活動等，避免疫情擴散。

CDC表示，和朋友或家人的小型戶外用餐被評定為中等風險，而與家庭以外的人進行大型室內聚會就為高風險。

民眾不僅要在聚餐期間注重防疫事項，同時也要為食安把關，譬如確保將火雞及填料完全烤熟；選購食材時也需遠離人多的商店，盡量選擇線上購物。

CDC建議民眾料理食物前後都要徹底洗手，為家庭以外的人準備食物時應戴口罩，限制在食物準備區域的人數，避免自助餐方式取食，而是由一位戴口罩的人提供所有食物，並儘可能在清理過程中使用非接觸式垃圾桶。

若親朋好友居住在不同的城市，紅十字會建議今年不妨以在線參加的方式遠程慶祝，嘗試準備相同的菜饌，屆時在線展現，感受虛擬聚餐的樂趣，也一樣能圍坐在餐桌旁表達感謝與感恩，共度佳節。

紅十字會也提醒，每年不變的是烹飪中明火的安全使用，在油炸食物時，即使只是短時間的離開廚房，也需要關掉爐子，易燃物品不要放在爐灶旁，包括洗碗布、袋子、盒子、紙等，也要讓家中的孩子和寵物離爐灶至少三呎。

而做飯時應避免穿著寬鬆的衣服和袖子的，如果看到冒煙或鍋中的油開始沸騰，就把爐火關掉，小心地把烤盤從爐子上移開，也可以在旁邊放一個鍋蓋或一個烤盤，如果鍋著火了，用它蓋住鍋來滅火，勿試圖澆水滅火。

此外，民眾在睡覺前或離開家時，也要檢查廚房，確保所有的爐子、烤箱及其他小家電都已關閉。