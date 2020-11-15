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皇后區房市 旺季銷售量同比降逾40%

記者牟蘭／紐約報導
因受疫情影響，皇后區房產旺季銷售量較去年同期下降40%，待售房源達到七年內最高。(記者牟蘭／攝影)
因受疫情影響，皇后區房產旺季銷售量較去年同期下降40%，待售房源達到七年內最高。(記者牟蘭／攝影)

德愛房地產經紀公司(Douglas Elliman)最新報告顯示，第三季度皇后區銷售量回升，較第二季度增加26%，但較去年同期，銷量仍下降逾40%，待售房源達七年之最；報告還顯示，相較合作公寓(Co-op)與共有公寓(Condo)，一到三家庭的獨立屋銷量最好，其中皇后區東北部較受民眾青睞。

由於新冠肺炎疫情的影響，全市各區房價不同比率下降，但皇后區第三季度降幅較小；報告顯示，本季度皇后區房產銷售的中位價格為65萬元678元，較去年同期的65萬1216元，下降約0.1%，其中合作公寓降幅最大，較去年同期的33萬9363元中位價格，降至30萬6000元，下降約5.6%。

報告顯示，相較於第二季度，第三季度的銷量上漲26%，共售出2033套房產；而第三季度應是房產旺季，但本季度的房產銷售較去年同期，仍下降約40%，是過去九年來，房產銷售下降量第二高的時期。

報告解釋稱，因為大量房產合同是在居家避疫隔離之後不久簽署，非必要行業被關閉後，才導致第三季度的銷量較去年同期大幅下降；報告還稱，本季度皇后區待售房源達到七年內最高，共6232個房源，較第二季度的4891，增加1341個房源。

根據這份報告，一至三家庭的獨立屋更受民眾青睞，該季度共售出1235棟，較第二季度的945棟，共增加30.7%；報告顯示，皇后區南部最受居民青睞共售出620棟，較第二季度的402棟增加54.2%，華裔居民較多的東北地區緊隨其後，共售出509棟，較第二季度的366棟增加39.1%。

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