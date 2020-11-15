1.6萬套公寓空置！曼哈頓房租觸底 空房率創峰值

曼哈頓房租觸底但空房率再創峰值。(記者張晨/攝影)

不少紐約客在疫情期間逃離紐約市 遷往郊區居住，最新數據顯示，曼哈頓 出租公寓的空房率再創歷史新高，儘管房租幾乎觸底，但仍有創紀錄的1萬6000套公寓空置。

根據Miller Samuel和Douglas Elliman的報告顯示，曼哈頓房屋存量10月達到1萬6145套的峰值，較一年前高出逾三倍，這一驚人的空置數量也是14年來最高。

而隨著第二波疫情的反撲，使許多紐約市居民搬離都會區，受此影響，曼哈頓10月租金 中位數為3100元，一居室公寓的租金為3064元，比一年前的3595元便宜得多。

但較低的房價似乎吸引了一些租客的眼球，曼哈頓10月份新簽租約為5641份，比9月份增長了12.4%；該報告稱，自今年春天疫情開始以來，人們的負擔能力不斷提高，致使新租賃合同湧入。

房東們正以更優惠的條件吸引新房客，包括提供免費租金和支付中介費，曼哈頓提供2.1個月的免租金，而一年前只有1.2個月。

布碌崙(布魯克林)東河對岸的房屋空置率也有所上升，10月份有4361套空置房，比一年前的1419套上升207%；從9月到10月，簽署新租約的人數也減少。