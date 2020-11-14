我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

伊利郡疫情數字飆高 警方不查感恩節聚會

記者金春香／紐約報導
警長霍華德表示不會按州府規定對室內聚會人數進行嚴格執法。（WIVB電台視頻截圖）
警長霍華德表示不會按州府規定對室內聚會人數進行嚴格執法。（WIVB電台視頻截圖）

位於西紐約的伊利郡(Erie)12日新冠檢測陽性率已達8.3%，達到疫情爆發以來最高值，且按州長葛謨(Andrew Cuomo)新規，13日起州內室內外聚會不得超過十人；但伊利郡當地警長霍華德(Tim Howard)13日卻表示，他尊重民眾感恩節聚餐的傳統，不會按州府規定對室內聚會人數進行嚴格執法。

葛謨已下令州內所有餐館、酒吧、健身房13日起每晚10時必須關門，室內外聚會不得超過十人，但不包括同住的十人以上家庭聚會，該防疫規定與鄰近的康州、麻州和羅德島州一致。

西紐約地區的伊利郡10月以來疫情不斷升溫，郡內絕大多數區域都屬於黃色預防區(Precautionary zone)，根據州府數據，該郡12日再新增534例新冠病例，當日新冠檢測陽性率達8.3%，七天平均陽性率達到6.3%，住院人數也接近百人，皆達到疫情爆發以來最高值。

然而霍華德13日在一份聲明中表示，並不打算動用當地警方資源來打破感恩節聚餐的傳統，「慶祝感恩節是美國家庭必不可少的傳統，這一傳統不應該被葛謨的規定打斷。」

聲明中還寫道，其辦公室會尊重家庭和傳統的不可侵犯性，「我鼓勵大家遵循內心，負責任地行事，為家庭做出最好的決定。」

州眾議會健康委員會主席高佛萊德(Richard Gottfried)指出，霍華德的立場是極不負責任的，「他將民眾的生命置於危險之中，這種話從一名執法人員口中說出，實在令人震驚。」

日前越來越多地方出現聚會後群體感染，僅在新州，萬聖節聚會後就出現五起群聚感染。

編輯推薦

疫情 葛謨 紐約

上一則

史島疫情失控 區長籲居民齊心防疫

下一則

應對第2波疫情 公益維護人籲關堂食

延伸閱讀

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
紐約州日增確診超5400例 4月以來最高

紐約州日增確診超5400例 4月以來最高
市公益維護人發布防控第二波疫情報告 籲關閉室內用餐

市公益維護人發布防控第二波疫情報告 籲關閉室內用餐
紐約市7天陽性率若超3% 公校一定關

紐約市7天陽性率若超3% 公校一定關
紐約州疫情爆發 葛謨令餐館、酒吧、健身房10點關門

紐約州疫情爆發 葛謨令餐館、酒吧、健身房10點關門

輝瑞疫苗報佳音 葛謨呼籲白登接手疫苗分發工作

輝瑞疫苗報佳音 葛謨呼籲白登接手疫苗分發工作

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
州長葛謨(Andrew Cuomo)11日下令，全州所有持有紐約州核發酒牌的餐館、酒吧須在晚10時關門，10時以後僅允許外賣，健身房晚10時也必須關門，所有室內場所的私人聚會不得超過十人；新規將從13日(周五)晚10時起執行。（記者洪群超／攝影）

紐約州疫情爆發 葛謨令餐館、酒吧、健身房10點關門

2020-11-11 14:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！