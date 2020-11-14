伊利郡疫情數字飆高 警方不查感恩節聚會

警長霍華德表示不會按州府規定對室內聚會人數進行嚴格執法。（WIVB電台視頻截圖）

位於西紐約 的伊利郡(Erie)12日新冠檢測陽性率已達8.3%，達到疫情 爆發以來最高值，且按州長葛謨 (Andrew Cuomo)新規，13日起州內室內外聚會不得超過十人；但伊利郡當地警長霍華德(Tim Howard)13日卻表示，他尊重民眾感恩節聚餐的傳統，不會按州府規定對室內聚會人數進行嚴格執法。

葛謨已下令州內所有餐館、酒吧、健身房13日起每晚10時必須關門，室內外聚會不得超過十人，但不包括同住的十人以上家庭聚會，該防疫規定與鄰近的康州、麻州和羅德島州一致。

西紐約地區的伊利郡10月以來疫情不斷升溫，郡內絕大多數區域都屬於黃色預防區(Precautionary zone)，根據州府數據，該郡12日再新增534例新冠病例，當日新冠檢測陽性率達8.3%，七天平均陽性率達到6.3%，住院人數也接近百人，皆達到疫情爆發以來最高值。

然而霍華德13日在一份聲明中表示，並不打算動用當地警方資源來打破感恩節聚餐的傳統，「慶祝感恩節是美國家庭必不可少的傳統，這一傳統不應該被葛謨的規定打斷。」

聲明中還寫道，其辦公室會尊重家庭和傳統的不可侵犯性，「我鼓勵大家遵循內心，負責任地行事，為家庭做出最好的決定。」

州眾議會健康委員會主席高佛萊德(Richard Gottfried)指出，霍華德的立場是極不負責任的，「他將民眾的生命置於危險之中，這種話從一名執法人員口中說出，實在令人震驚。」

日前越來越多地方出現聚會後群體感染，僅在新州，萬聖節聚會後就出現五起群聚感染。