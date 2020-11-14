應對第2波疫情 公益維護人籲關堂食

市公益維護人發布防控第二波疫情報告，籲關閉室內用餐。（記者金春香／攝影）

紐約市 新冠病毒檢測陽性率已逼近3%，公校下周很可能再次關閉，市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane D. Williams)13日發布如何應對第二波疫情 報告，建議關閉室內用餐，對不同人群及部門應採取不同的疫情防控方法。

報告建議市府快速、有序地關閉非必要室內場所，如健身房、美甲店、理髮店、宗教場所以及室內用餐；為支持小商家挺過第二次關閉帶來的巨大經濟災難，聯邦應該提供救濟金，尤其是兩個月後新總統就職，應該加快聯邦補助方案的通過。

報告指出，公校從一開始就不應該重開，如今面臨很可能的再次關閉，威廉姆斯要求教育局加快從線下順利轉變為線上教學的準備工作，並為所有學生提供平板電腦等網課所需設備，另外還應繼續擴大加強學習中心(Regional Enrichment Center)規模，為一線工作者的子女提供必要看護。

此外報告呼籲州長葛謨(Andrew Cuomo)提高徵收在疫情期間獲得巨大收益的億萬富翁稅收，並希望市府批准商家的長期借款權，以度過疫情難關。

此外，威廉姆斯呼籲葛謨和市長白思豪(Bill de Blasio)停止在疫情政策上的不斷衝突；他指出，葛謨和白思豪在有關公校關閉、重開與否，以及如何判定紐約市熱點地區等問題上意見和對策不一，給民眾造成很多困惑，且留給家長和商家的應對時間過短，讓人措手不及，他要求二人站在統一戰線，帶領紐約度過疫情危機。

威廉姆斯表示，疫情數字在全國各地急遽上升，紐約市也無法避免第二波疫情的到來，「但可怕的疫情後果是可以避免的！」

他指出，為避免再一次經歷春季疫情全面爆發導致的公共衛生負擔和經濟災難，大家應該從過去的錯誤中吸取經驗，在接下來至關重要的幾周內，對疫情各方面信息做出迅速反應，制定有效政策。