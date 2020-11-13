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紐約中央公園深度遊 發現世外桃源

記者顏潔恩／紐約報導
中央公園繽紛色彩的大樹與湖面相映成趣。(記者顏潔恩／攝影)
中央公園繽紛色彩的大樹與湖面相映成趣。(記者顏潔恩／攝影)

想一探紐約秋天充滿詩情畫意的景色，何必大費周章開車到上州，在有著「曼哈頓後花園」之稱的中央公園(Central Park)也能目睹讓人流連忘返的美景，最適合想出遊又苦於沒車子的民眾；位於曼哈頓市中心，中央公園是一座占地340公頃的大型都會公園，對旅客或紐約客本身都是不陌生的地方，但深藏在公園內的知名景點和背後的故事，大家又知多少呢？這個秋天，不妨走進中央公園來場深度遊，讓在疫情下無法遠行的我們，重新認識這座城市的美麗。

影音來源：記者顏潔恩

中央公園的入口眾多，但東南邊的第五大道最為人熟知，除了入口會有不同展覽外，不遠處就是有著金燦燦雕像的大軍廣場(Grand Army Plaza)；兩座雕像於1916年落成，為紀念美國南北戰爭而設，在前方帶領的勝利女神，引領騎著馬的北方將軍薛曼(William Sherman)。同樣在這個路口將看見人力車或馬車在路旁攬客，雖然看起來浪漫休閒，但搭乘的話只能在大道通行，若要探訪中央公園的隱密區域，步行是最佳途徑。

●探訪祕境 步行勝過搭馬車

從該路口進入後，不難發現高樓大廈環繞的小湖(The Pond)，多隻天鵝悠游水面，有些會上岸走在岩石上與民眾「互動」；數米之外的Gapstow古橋和繽紛色彩的大樹與湖面相映成趣，沿途有很多攝影愛好者拿著相機捕抓美麗瞬間，還有藝術家直接帶著畫板就地創作，享受滿滿的愜意時光。

往西北部直上五條街左右來到安靜區域(Quiet Zone)的「綿羊草坪」(Sheep Meadow)，在1864年至1934年間確實有大量的綿羊被流放到這裡，希望激起當時盛行的英國田園風光景象；如今已成為紐約客野餐、日光浴、玩飛盤，以及和朋友放鬆談話的好去處，切記寵物不允許踏入該區域，行走在草坪上時也應該注意可能朝自己飛來的飛盤。

走到西72街處會看到一處用馬賽克磚設計的圓形圖案，中心寫有「Imagine」一詞，是為了紀念前披頭四成員約翰藍儂(John Lennon)；他在1980年於該處正對面的公寓外被槍殺，他的遺孀小野洋子出資打造了這片區域「草莓園」(Strawberry Fields)，得名於約翰藍儂在1967年寫下的名曲「永遠的草莓園」(Strawberry Field Forever)。每年吸引無數粉絲前來朝聖，留下花束和卡片悼念，偶爾也能聽到音樂家在附近的木椅上彈唱約翰藍儂的名曲。

●榆樹交織 聽安徒生講童話

往東走到園內標誌性景點畢士達露台(Bethesda Terrace)前，絕不能錯過一排排榆樹交織的林蔭步道(The Mall and Literary Walk)，能看到金黃落葉於空中飛舞的景象，成為人們停留打卡的必經之地，周邊有許多攤販擺滿名人畫像或商品，還有坐在木椅上短暫休息的路人。

穿過畢士達露台，將看到矗立於中央公園核心的知名「水天使」(The Angel of Water)雕像，紀念內戰期間陣亡的海軍將士，雖然秋冬噴泉不會放水，但也吸引不少民眾圍觀和拍照。

沿著右側的船屋(Loeb Boathouse)往東走到五大道75街處，將看到一座安徒生(Hans Christian Andersen)向鴨子講故事的雕像，不遠處則是大人小孩都喜歡的「愛麗絲夢遊仙境」(Alice in Wonderland)雕像；這座雕像由慈善家George Delacorte於1959年捐獻，作為禮物獻給紐約市所有的孩子們，並褒獎他已故妻子Margarita，因為她從前經常為孩子們閱讀這本童話故事。

往西北部方向前進至西79街，抵達1800年設計和建造的古堡「眺望台城堡」(Belvedere Castle)，就在海龜湖(Turtle Pond)的邊上，儘管疫情下暫時無法進入古堡內參觀，但在台上拍照仍然是不錯的選擇，且能從最高點欣賞到不同角度的中央公園。

●莎翁花園 復刻戲劇中草木

在城堡的對面是許多人做瑜伽、打拳等運動空間的「大草坪」(The Great Lawn)，左側則坐落著一座漂亮的莎士比亞花園(Shakespeare Garden)。

這裡一年四季都有鮮花盛開，且每朵花卉都是精挑細選，全是莎士比亞戲劇中提過的一草一木；此外，身在花園的你可尋找一個叫作「Charles Stover」的石凳，又名「Whispering Bench」，當你在一側輕聲細語說話時，聲音能傳遞到石凳的另一側。

雖然在疫情下中央公園的活動還沒有全然恢復，但它仍然是與朋友、家人、情侶漫步賞秋最方便的選擇之一，可暫時忘卻城市的喧囂，聽聽街頭音樂、與不懼怕人的松鼠玩樂，許多人也利用免費的中央公園作為背景，拍攝結婚、畢業照以及家庭照等。

園內的餐廳受到影響還未開啟，但入口處會有餐車販賣食品，園內部分區域也有設立餐車，若擔心逛到疲乏和飢餓，不妨自製簡單的輕食和帶足夠的水，來挖掘中央公園鮮為人知的一面吧！

交通方式

●自行開車

中央公園沒有停車場，對於自駕前往的人相對而言不方便，必須在街邊找停車位或到收費停車場，但是街邊車位非常難找，而停車場收費也一般較高，因此更建議民眾步行、騎車或乘坐地鐵前往。

●搭乘地鐵

紐約市多條地鐵線路均可通往中央公園，西南側有A、C、B、D、1號線列車途徑，下車站是59街Columbus Circle，其中B、C線列車也會停靠在西72街、81街、89街、98街、103街、以及110街處；東南側有N、R、W線，下車站是59街站，北部入口附近也有2、3號線列車經過，民眾可在Central Park North站上下車。

●騎自行車

騎單車貫穿中央公園是另一個不錯的選擇，在五大道大軍廣場(Grand Army Plaza)入口處可租借Citi Bike；應注意的是，走入公園內的小步道內時若看見「dismount vehicle」的告示牌，意味著必須從單車、電動滑板車上下來，步行走路。

用馬賽克磚設計而成的圓形圖案，中心寫有「Imagine」一詞，是為了紀念前披頭四...
用馬賽克磚設計而成的圓形圖案，中心寫有「Imagine」一詞，是為了紀念前披頭四成員約翰藍儂(John Lennon)。(記者顏潔恩／攝影)
位於莎士比亞花園內的「whispering bench」，當你在一側輕聲細語說話...
位於莎士比亞花園內的「whispering bench」，當你在一側輕聲細語說話時，聲音能傳遞到石凳的另一側。。(記者顏潔恩／攝影)
走進標誌性景點畢士達露台前，絕不能錯過一排排樹木交織的林蔭步道，是人們停留打卡的...
走進標誌性景點畢士達露台前，絕不能錯過一排排樹木交織的林蔭步道，是人們停留打卡的必經之地。(記者顏潔恩／攝影)
建立於城市內的中央公園。(記者顏潔恩／攝影)
建立於城市內的中央公園。(記者顏潔恩／攝影)
雖「眺望台城堡」(Belvedere Castle)裡頭還未開放，但站在邊上也能...
雖「眺望台城堡」(Belvedere Castle)裡頭還未開放，但站在邊上也能從不同的角度瀏覽中央公園。(記者顏潔恩／攝影)
「愛麗絲夢遊仙境」雕像，是慈善家George Delacorte送給紐約市孩子的...
「愛麗絲夢遊仙境」雕像，是慈善家George Delacorte送給紐約市孩子的禮物。(記者顏潔恩／攝影)
每次擺放不同展覽的五大道東南側入口。(記者顏潔恩／攝影)
每次擺放不同展覽的五大道東南側入口。(記者顏潔恩／攝影)
在畢士達露台(Bethesda Terrace)下為民眾彈奏音樂的吉他手。(記者...
在畢士達露台(Bethesda Terrace)下為民眾彈奏音樂的吉他手。(記者顏潔恩／攝影)
位於大軍廣場的勝利女神、將軍薛曼雕像於1916年落成，為紀念美國南北戰爭而設。(...
位於大軍廣場的勝利女神、將軍薛曼雕像於1916年落成，為紀念美國南北戰爭而設。(記者顏潔恩／攝影)
紐約客野餐、日光浴、玩飛盤、以及和朋友放鬆談話，享受寧靜歡樂時光的「綿羊草坪」。...
紐約客野餐、日光浴、玩飛盤、以及和朋友放鬆談話，享受寧靜歡樂時光的「綿羊草坪」。(記者顏潔恩／攝影)
走進標誌性景點畢士達露台前，絕不能錯過一排排樹木交織的林蔭步道，是人們停留打卡的...
走進標誌性景點畢士達露台前，絕不能錯過一排排樹木交織的林蔭步道，是人們停留打卡的必經之地。(記者顏潔恩／攝影)

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