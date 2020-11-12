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華埠戶外用餐 打造小木屋遮風雨

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠餐館業者近日開始改造戶外用餐座，以迎接即將到來的冬天。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠餐館業者近日開始改造戶外用餐座，以迎接即將到來的冬天。(記者顏嘉瑩/攝影)

隨著天氣轉涼，即便新冠疫情下生意仍無法恢復至正常水平，紐約市眾多中餐館業者日前也紛紛自掏腰包，將戶外堂食的帳篷改為木製小隔間，希望能遮風擋雨以維持客源，為即將到來的寒冬期間戶外就餐做準備。

曼哈頓華埠勿街(Mott St.)交窩扶街(Worth St.)一帶的多間餐館，今年7月底由社區集資贊助，設立華埠首個戶外用餐區，華埠商改區也大方出借帳篷，讓餐館提供食客遮陽；不過進入深秋，不僅溫度開始下降，頻頻下雨讓這些帳篷無法因應天氣，讓食客在戶外用餐的意願減低，對疫情期間生意本來就艱難的業者來說，無疑雪上加霜。

佛菩提素菜餐廳和餐館「勇記」兩家業者，在上周開始將原本的帳篷改為可抵擋風雨的木製小隔間；佛菩提素菜餐廳餐館業者董Raymond表示，天氣變冷後，如果繼續讓顧客坐在無法遮風擋雨的帳篷內，恐會流失更多客人，於是該餐館花了3000多元，請人安裝五間木製隔間，接下來將會再裝上照明，氣溫下降後，每間隔間也將提供暖氣。

董Raymond說，該餐館也有提供堂食，不過多數人仍喜歡在戶外用餐；而在裝了隔間後，有更多人上門吃飯，「尤其是坐在隔間內顧客感覺較有保護，也更舒服。」

一旁的粥麵軒也在11日當天為新造的小隔間施工，業主李Rosita表示，如今生意僅恢復到之前的三分之一，每天都是虧本，「天氣不好對生意影響特別大，入冬後帳篷更沒辦法做到什麼生意，即便花一點錢，也要做小隔間。」

李Rosita說，小隔間是請人特別設計；該店大約有七成的顧客都偏好坐在外面用餐，「店裡有清潔消毒，也有通風，但很多顧客除非是外面沒有位置，才會願意到店裡堂食。」

在勿街上的昇輝海鮮酒樓，以及聚園等，11日也有不少工人在門口施工，趕著做木製隔間；不過，也並非所有餐館有改裝意願。和合餐館的員工梁先生表示，冬天到了天氣一冷，不僅願意坐在戶外用餐的人減少，員工還得要長時間站在戶外服務客人，也不見得願意做。

他表示，目前餐館仍持續使用帳篷，至於是否要改成較擋風雨的木造隔間，還需要看未來情況而定。

昇輝海鮮酒樓門口11日有工人在施工，搭建木製隔間的用餐空間。(記者顏嘉瑩/攝影)
昇輝海鮮酒樓門口11日有工人在施工，搭建木製隔間的用餐空間。(記者顏嘉瑩/攝影)
粥麵軒請人專門設計隔間，打算好好經營戶外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)
粥麵軒請人專門設計隔間，打算好好經營戶外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)
佛菩提素菜餐廳和餐館「勇記」兩間業者，在上周開始將原本的帳篷改為可抵擋風雨的木製...
佛菩提素菜餐廳和餐館「勇記」兩間業者，在上周開始將原本的帳篷改為可抵擋風雨的木製小隔間。(記者顏嘉瑩/攝影)

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