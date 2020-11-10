長島疫情反彈 大頸設快速檢測站

庫倫宣布，大頸北岸希伯來學院設置得來速新冠檢測站。(納蘇郡政府提供)

長島 地區新冠疫情 有所反彈，一日新增500餘人確診，納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)9日宣布，大頸(Great Neck)北岸希伯來學院(North Shore Hebrew Academy)的得來速(drive-thru)新冠檢測 站開放，居民可免費檢測，希望通過先進、快速的檢測系統及早發現確診者，控制住疫情。

庫倫表示，長島納蘇郡的新冠檢測陽性率為2.6％，大頸和華盛頓港(Port Washington)是該郡新冠病例數量最多的地區，因此決定在大頸增設快速檢測站；該郡目前的新冠住院人數接近100人，是6月以來最多。

納蘇郡衛生局局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)表示，萬聖節期間的聚會已導致新冠病例有所增加，政府正在努力控制有所反彈的疫情，「萬聖節過後，年底節日季即將到來，希望民眾不要放鬆警惕。」

他還表示，隨著天氣變冷，病例可能會繼續增加，民眾更不應忽視健康指南，「我們並不是讓居民不再進行社交活動、不要離開自己的家，只是要求民眾注意保持距離並戴口罩」。

長島蘇福克郡(Suffolk County)上月在一個俱樂部舉行的一場婚禮成為超級傳播活動，蘇福克郡衛生部門表示，10月17日的這樣婚禮有113人參加，已導致40餘人感染新冠，159人隔離。該俱樂部違反了州防疫令，已被暫時吊銷酒牌，並面臨最高3萬元罰款，以及違反郡規定的額外2000元罰款。

大頸北岸希伯來學院新冠檢測站由諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)運行，民眾需提前致電(833)422-7369預約，檢測免費，採用鼻拭子，無需下車。11月底開始，長島三個購物中心將提供新冠病毒和抗體檢測。