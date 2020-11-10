我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

紐約疫期哄抬物價投訴逾1.2萬起 華社最多

記者張晨／紐約報導
曼哈頓華埠有華人超市在疫情嚴重期間因哄抬物價而被重罰。(記者張晨／攝影)
曼哈頓華埠有華人超市在疫情嚴重期間因哄抬物價而被重罰。(記者張晨／攝影)

紐約市消費者和勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection，簡稱DCWP)9日公布數據，顯示從3月疫情開始至今八個月，共收到超過1萬2000起哄抬物價投訴，開出1萬5200多張罰單，其中布碌崙(布魯克林)日落公園、曼哈頓的華埠和下東城三個華裔等少數族裔聚居的社區投訴最多。

該局局長薩拉斯(Lorelei Salas) 表示，哄抬物價投訴最多的社區以少數族裔社區為主，很多為低收入藍領勞工，家庭收入中位數約為3萬元，在疫情初期很多承擔不起口罩、洗手液和消毒濕巾等防疫急需用品的費用。

該局數據顯示，哄抬價格最嚴重的為布碌崙，共有3099起，其中日落公園、溫莎露台(Windsor Terrace)以189起居首；曼哈頓華埠及下東城受到的投訴最多，有205起。

「雖然隨著紐約市的重新開放，投訴有所減少，但疫情近日又出現反撲趨勢，全國各地的一些供應鏈繼續面臨挑戰，向社區提供必需品的商家，必須繼續保障價格合理。 」薩拉斯說。

自3月5日以來，該局收到超過1萬2000起哄抬價格的投訴，發出1萬5200多張罰單；其中3月中旬是哄抬物價案件的峰值，共有2108起投訴，隨後每周收到的投訴數量持續下降，目前每周平均收到幾十起投訴。

到目前為止，大約有一半的違規商家已經通過和解或行政審判和聽證會的決定，解決違規行為，繳納罰款，但DCWP也對屢教不改者提起八起訴訟；該局呼籲消費者繼續就哄抬物價行為投訴，可通過網址：nyc.gov/ DCWP，或致電311。

編輯推薦

紐約市 疫情 華埠

上一則

移民組織籲白登兌現承諾 將保護移民列為施政優先

下一則

間諜案藏警昂旺不認罪被禁保釋 明年再審

延伸閱讀

大紐約區僑界急難救助協會 11日線上疫情講座

大紐約區僑界急難救助協會 11日線上疫情講座
大紐約區僑界急難救助協會 11日線上疫情講座

大紐約區僑界急難救助協會 11日線上疫情講座
紐約疫期哄抬物價投訴逾1.2萬起 華社最多

紐約疫期哄抬物價投訴逾1.2萬起 華社最多
紐約移民聯盟呼籲白登優先考慮移民改革

紐約移民聯盟呼籲白登優先考慮移民改革
疫情下的無奈…欠租多、驅逐難 華人房東寧空房不出租

疫情下的無奈…欠租多、驅逐難 華人房東寧空房不出租
上千猶太人群聚華埠送葬 社區擔憂防疫破口

上千猶太人群聚華埠送葬 社區擔憂防疫破口

熱門新聞

上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
年輕母親帶著孩子一起歡慶白登勝選。(記者周靜芝／攝影)

紐約客歡慶白登當選 群眾鼓掌、汽車一路按喇叭

2020-11-07 23:24
紐約州長葛謨認為，在白登宣誓就任前疫情將繼續肆虐，全美將度過漫長而糟糕的兩個月。取自joebiden.com

疫情肆虐 葛謨：白登就任前的兩個月將漫長而糟糕

2020-11-08 13:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派