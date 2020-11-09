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維拉札諾大橋連接格瓦努斯高速路 提速工程完工

記者黃伊奕／紐約報導
大都會運輸署宣布緩解維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows)連接格瓦努斯高速公路(gowanus expressway)交通擁擠的工程提前完工。（圖片取自維基百科）
大都會運輸署宣布緩解維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows)連接格瓦努斯高速公路(gowanus expressway)交通擁擠的工程提前完工。（圖片取自維基百科）

大都會運輸署(MTA)日前宣布，維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows)連接格瓦努斯高速公路(Gowanus Expressway)路段提速工程將在本月竣工，比原計畫提前了兩個月，有望大大緩解布碌崙南區連接史泰登島的交通堵塞情況。

該項目主要施工為擴寬車道，包括在格瓦努斯高速公路東向路段增設第四條車道，擴寬92街到連接布碌崙8大道的漢密爾頓堡高速路*Fort Hamilton Parkway)出口的道路，減少早上與下午高峰時段壅堵情況。

項目還將在維拉札諾大橋前往史泰登島方向進行交通標誌更改，安裝電子信息提醒標示等。

MTA開發長利博(Janno Lieber)表示，該項目完工，預計將可為受用該路段的所有駕駛每天節省總長達1000個小時行車時間，每年可節省共36萬小時行駛時間，相當於每年可幫助減少1500噸的碳排放量，「這是為什麼即使在新冠疫情期間，MTA仍確保高效完成這個項目。」

MTA橋梁與隧道負責人狄克珊左(Daniel DeCrescenzo)指出，需要途徑史泰登島的布碌崙、曼哈頓駕駛將利用這些改進，大大節省行車時間，也能使路途更加安全，「非常感謝與MTA合作的各個機構，讓這個項目提前完工。」

格瓦努斯高速公路是I-278高速一部分，在新冠肺炎疫情之前，每天約有6萬輛汽車在該高速行駛，尤其是需要往返布碌崙8大道與史泰登島的華裔民眾，更是每天必須行駛的路段。

該項目在2019年12月以1800萬元價格由DeFoe Corporation中標，原本預計在2021年夏季完工。

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