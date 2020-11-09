布碌崙4大道新單車道落成 總長1.6哩

4大道受保護單車道在經歷三年施工終於落成。（蘭德辦公室提供）

紐約市 長白思豪 日前宣布，布碌崙 (布魯克林)連接貝瑞吉與巴克萊中心的4大道受保護單車道(PBL)項目歷經三年施工後正式完工，這個總長約1.6哩的單車道，將為單車騎士提供更加安全的行車環境。

據市長辦公室介紹，4大道受保護單車道單程0.8哩，總長1.6哩，從貝瑞吉65街一直延續至巴克萊中心；整個項目花費了三年時間完成，現在沿四大道雙向均有單車道，為單車騎行者提供了更安全的通道；其他即將迎來受保護單車道的還有Smith街、Tillary街、貝瑞吉7大道等。

白思豪指出，「紐約市復甦依賴於為紐約人提供安全、可靠、綠色交通環境，市府為布碌崙以及周邊地區不斷增長的單車運動提供支持。」

該單車道主要沿著地鐵站主要線路實施，市交通局局長創騰伯格(Polly Trottenberg)指出，布碌崙民眾的出行正得到真正的改進，日落公園等地的單車騎士擁有了更輕鬆、安全的騎車環境，讓他們安全的前往布碌崙下城和曼哈頓。

州參議員米維(Zellnor Myrie)則表示，這些補充將有助於保持街道安全，「紐約市今年至少有20名單車騎士遭遇車禍身亡，人們在依賴公共交通同時，市交通局需要做更多事情，確保民眾在街道上的安全。」

市議員蘭德(Brad Lander)表示，社區一直期待該受保護單車道建成，幫助民眾安全的去工作、休閒以訪親會友，尤其是疫情讓更多紐約人依賴單車作主要交通工具，紐約市需要更多這樣的基礎設施來確保民眾出行安全。