疫區家訪 華人追蹤員克服恐懼不負使命

新冠追蹤人員到疫情熱點區家訪時，承受巨大的壓力和恐懼，因當地猶太人仍然不戴口罩。(記者顏潔恩/攝影)

居住在布碌崙(布魯克林)的蕭俊逸是「市檢測 和追蹤大隊」(NYC Test and Tace Corps)少數的華人 追蹤人員之一，這份工作具有高風險、影響社交生活，也要克服到疫情 熱點區家訪患者的恐懼；但因這份工作在抗疫路上起到關鍵作用，讓他很榮幸能身兼如此重要使命。

這項因疫而生的工作，由市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)的衛生專家指導，已招聘到2500名疫情追蹤人員；任務包括追蹤所有新冠病例以及曾與他們有過近距離接觸的人士，並為所有需要隔離和進行病情監測的紐約人提供酒店房間。

蕭俊逸接受本報採訪表示，一般發現確診病例後，調查員會以電話向患者展開30分鐘的問卷，並為期兩周每天詢問病況。他在接受培訓課程後，被派遣到疫情熱點區的正統猶太人社區做家訪，回憶首次踏入該區讓他震驚不已，「天啊，這是另外一個世界，不戴口罩、無視新冠病毒的世界，一群人走在街上離你很近，非常可怕！」

起初他最多一天跑三個家訪，但10月初因猶太假日民眾聚集爆發更多確診病例，他曾一天接到最多13起病例，那陣子感染率都是三倍起跳；蕭俊逸說，80%的猶太患者都很有禮貌，按了門鈴會出來接應，也十分配合回答問題，但大多數出來時還是不戴口罩。

他也曾遇到態度不和善的民眾，「請你現在立刻離開我的房子」，有次開門時蕭俊逸就被對方警告；他也遇過明明從窗戶已看見當事人，但妻子出來應門硬說對方不在家、辯解手機壞了不能接電話，若市府再派人過來也沒有用等等。遇到這些情況，他只能無奈把裝有資訊的信封留在門前，讓隔天的負責追蹤人員持續更新情況。

蕭俊逸說，追蹤人員中很少是華人、像他一樣較年輕的華人更少，因華人對新冠病毒防疫特別重視，起初告知父母接下這份工作時未能得到諒解，後來母親才想通「反正總有人要做這份工作」，感覺到他為社區付出，讓蕭俊逸十分感動；父母雖擔憂，但也只是囑咐若不慎感染，一定不要隱瞞父母，發生任何事都要及時說。

這份工作確實對生活帶來各方面影響，害怕將病毒帶到家裡，蕭俊逸第一時間便找地方搬家，明明距離就不遠，卻只能隔兩、三周才和家人見一次面；不僅如此，每次和親友聚會前，他一定要接受新冠檢測後才能赴約，見到久違重逢的朋友，也覺得自己有義務告訴他們目前的工作性質，給他們一些心理準備。

自工作以來，他只一次出現喉嚨痛的症狀，當時就把自己嚇得半死，不斷思索若感染了會影響最近見面的朋友，擔心他們傳染給更多的人，所幸檢測結果出來只是虛驚一場；蕭俊逸說入職時負責人就強調這是份高壓工作，他也終於切身體會，為此醫院也向追蹤人員提供每月的紓壓課程、與心理醫生對話等，確保他們的精神健康。

「這個工作就是風險比較大，身邊一旦有人感染，第一個想到的就是我」，談到為何接下這份工作，他表示一開始沒有想那麼多，但隨著持續工作，發現追蹤人員的任務非常關鍵，若感染者誠實地提供完整的信息，就有機會中斷病源傳播。

雖然這份工作給蕭俊逸帶來的不友善眼光，但也從中增強他的使命感，「可能這次不做，以後就沒有機會了」，能為抗疫獻一份力，讓他獲得人生一段難忘的經歷。