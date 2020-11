洗衣「抱起」髒衣物 新冠病毒恐上身

市房屋與發展局建議民眾在將衣物丟到洗衣機內時,不要將髒衣服「抱」起,也不應把衣物拿起來抖。(記者顏嘉瑩/攝影)

大部分的紐約客都住在大樓、公寓等集合式住宅,隨著新冠肺炎疫情出現反彈趨勢,紐約市 房屋與發展局(HPD)近日與業界、學界合作,製作海報教導集合式住宅居民應如何防疫 ;其中在洗衣房中,建議在將衣物丟到洗衣機內時,不要將髒衣服「抱」在身上,也不應把衣物拿起來抖,若髒衣物上有新冠病毒,過程中恐將病毒再度染到身上衣服或空氣中,擴大傳播。

市房屋與發展局與美國建築師學會(American Institute of Architects),與水牛城紐約州立大學(State University of New York at Buffalo)建築與城市規畫學院合作,針對集合式住宅居民在大廳和電梯間、洗衣房、家中客廳、廚房、廁所,以及室外空間等,除了遵守戴口罩、勤洗手、保持社交距離的防疫政策外,還應如何防疫,避免將病毒帶入家門。

市房屋與發展局表示,在大廳和電梯間,應盡量以走樓梯的方式、避免搭乘電梯;由於電梯內空間小、空氣不流通,若與病毒攜帶者搭乘同一部電梯,可能被咳嗽、打噴嚏、講話造成的飛沫傳染,除建議民眾盡可能走樓梯外,如需搭電梯也要避免進入擁擠的電梯;另外在觸摸電梯按鈕、門把後,也要記得消毒或洗手。

在洗衣房中,不少人習慣將髒衣服一把抱起,或是把髒衣服拿起來抖一抖,再放進洗衣機;市房屋與發展局表示,抱起髒衣服的舉動,會讓身上的衣服與髒衣服接觸,若髒衣服上有病毒,就有傳染風險;抖動髒衣服的做法,則會將病毒抖至空氣中。

此外,根據聯邦疾病防治中心 (CDC),以華氏80度以上的溫度洗衣服就可殺死病毒,市房屋與發展局也建議民眾在洗滌衣物時,應該將溫度調至最高溫,洗完衣服後也應將衣物完全烘乾,放入已消毒的乾淨洗衣籃中。

進到屋內時,則應脫掉鞋子,並將室內窗戶、電扇打開以保持空氣流通,一天至少一次擦拭消毒經常接觸到的表面、馬桶座等,若有客人造訪,避免共用杯子、餐具和毛巾;市房屋與發展局也建議,民眾平時應該將馬桶坐墊保持蓋起,上完廁所沖水時也應蓋上蓋子,以免病毒噴濺。

更多資訊可上網頁查詢。