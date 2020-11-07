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洗衣「抱起」髒衣物 新冠病毒恐上身

記者顏嘉瑩／紐約報導
市房屋與發展局建議民眾在將衣物丟到洗衣機內時，不要將髒衣服「抱」起，也不應把衣物拿起來抖。(記者顏嘉瑩/攝影)
市房屋與發展局建議民眾在將衣物丟到洗衣機內時，不要將髒衣服「抱」起，也不應把衣物拿起來抖。(記者顏嘉瑩/攝影)

大部分的紐約客都住在大樓、公寓等集合式住宅，隨著新冠肺炎疫情出現反彈趨勢，紐約市房屋與發展局(HPD)近日與業界、學界合作，製作海報教導集合式住宅居民應如何防疫；其中在洗衣房中，建議在將衣物丟到洗衣機內時，不要將髒衣服「抱」在身上，也不應把衣物拿起來抖，若髒衣物上有新冠病毒，過程中恐將病毒再度染到身上衣服或空氣中，擴大傳播。

市房屋與發展局與美國建築師學會(American Institute of Architects)，與水牛城紐約州立大學(State University of New York at Buffalo)建築與城市規畫學院合作，針對集合式住宅居民在大廳和電梯間、洗衣房、家中客廳、廚房、廁所，以及室外空間等，除了遵守戴口罩、勤洗手、保持社交距離的防疫政策外，還應如何防疫，避免將病毒帶入家門。

市房屋與發展局表示，在大廳和電梯間，應盡量以走樓梯的方式、避免搭乘電梯；由於電梯內空間小、空氣不流通，若與病毒攜帶者搭乘同一部電梯，可能被咳嗽、打噴嚏、講話造成的飛沫傳染，除建議民眾盡可能走樓梯外，如需搭電梯也要避免進入擁擠的電梯；另外在觸摸電梯按鈕、門把後，也要記得消毒或洗手。

在洗衣房中，不少人習慣將髒衣服一把抱起，或是把髒衣服拿起來抖一抖，再放進洗衣機；市房屋與發展局表示，抱起髒衣服的舉動，會讓身上的衣服與髒衣服接觸，若髒衣服上有病毒，就有傳染風險；抖動髒衣服的做法，則會將病毒抖至空氣中。

此外，根據聯邦疾病防治中心(CDC)，以華氏80度以上的溫度洗衣服就可殺死病毒，市房屋與發展局也建議民眾在洗滌衣物時，應該將溫度調至最高溫，洗完衣服後也應將衣物完全烘乾，放入已消毒的乾淨洗衣籃中。

進到屋內時，則應脫掉鞋子，並將室內窗戶、電扇打開以保持空氣流通，一天至少一次擦拭消毒經常接觸到的表面、馬桶座等，若有客人造訪，避免共用杯子、餐具和毛巾；市房屋與發展局也建議，民眾平時應該將馬桶坐墊保持蓋起，上完廁所沖水時也應蓋上蓋子，以免病毒噴濺。

更多資訊可上網頁查詢。

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