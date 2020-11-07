貝賽爆水管 華人耆老地下室被淹

黃宜生當天穿著雨鞋，搶救自家被淹了兩呎的地下室，他稱自己妻子罹癌，如今因「飛來橫禍」損壞暖氣。(記者牟蘭／攝影)

華裔 居民日益增加的貝賽南部6日水管斷裂，導致周邊數個街區被淹成澤國，環保局工作人員與當地居民經過四小時奮戰，才清除部分積水；居住在當地70歲的華裔長者，當天穿著雨鞋，搶救自家淹了兩呎的地下室，他稱自己妻子罹癌，如今因「飛來橫禍」損壞暖氣，不知如何抵抗寒冬。

貝賽橡園(Oakland Gardens)67大道交210街附近的水管於6日上午10時左右突然破裂，導致周邊數個街道被淹，停在路邊的轎車飄在水上，附近住宅的地下室也被洪水 淹沒。

在當地居住超過30年的華裔住戶黃宜生表示，他當天上午11時左右，發現門外不斷有積水湧入屋內，出門後才發現已經成澤國的街道，以及被淹沒兩呎的地下室，「也沒下雨，水就突然冒出來」。

黃宜生說，小區的管理員與市府工作人員在街旁放上沙袋，避免水勢蔓延，經過四個小時搶救才控制水勢，但自家地下室已經遭殃；已70歲的他穿著雨鞋，拿著耙子清理與水一起漫進屋內的泥土，並搶救地下室物品。

因為這場水災，黃宜生表示，家中的暖氣被損壞，他的妻子患有肺癌，沒有暖氣與熱水，將對他們的生活造成極大不便；他說，市府工作人員曾告知他聯繫相關機構要求索賠，但他擔憂市府的辦事效率，眼看天氣漸冷，以及反彈的疫情 ，讓他感到無助，「對我們而言太糟糕了」。

但也有民眾笑對這場意外，常在附近騎車鍛鍊的卡瓦哈爾(Ralphie Carvajal)表示，附近到處都是小路，積水讓周邊變成河流，笑稱當天是他的「泛舟日」。

一名車輛漂在積水中的車主稱，雖然她的車子損壞，但她感恩自己並未在這場意外中受傷，「我還是很幸運的，自己還活著」。

市環保局緊急救援小組6日趕往現場控制水勢，工作人員封鎖了67大道交210街的路段，並放置沙袋等阻止水勢進入居民家中；工作人員趕到現場後，定位尋找附近的排水井，隨後打開井蓋，讓積水流入下水道，最終在下午3時左右清除了大部分積水，目前仍在調查水管破裂的原因。