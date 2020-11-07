去除貴族化的未來 「藝」起來想像

「構想去除貴族化的未來」互動裝置藝術展在Apexart藝廊展出。（取自Apexart網站）

「構想去除貴族化的未來」(Imagining De-Gentrified Futures)互動裝置藝術展，日前線上舉行開幕儀式，策展人余紅碧(Betty Yu)表示，正值大選計票膠著、民眾焦慮時刻，該展覽的主題也與當下社會問題緊密相連，「貴族化與司法正義、經濟正義、環保和移民 權利密不可分，在動盪的2020年，需要更多人對這些問題的關注。」

余紅碧說，不管大選結果怎樣，大家都應該思考紐約市 、以及整個美國未來如何發展，對她而言，選舉只是提供一個地板，而非天花板，最需要的仍是大眾明白自己想要的未來是什麼樣子，知道自己為什麼而奮鬥，而今年新冠疫情帶來的巨大衝擊，更是促使每個人對社會的方方面面進行思考和反思。

她指出，在過去15年裡，美國工薪階層、移民社區和少數族裔社區都深受貴族化迫害，自從2008年下東城土改計畫通過後，華埠 貴族化趨勢愈演愈烈，房租已經增長了三倍都不止，華埠店面被取代、房客被惡房東逼遷仍在發生。

「構想去除貴族化的未來」互動展就是希望啟發觀展者，「有沒有什麼方式是允許社區在不受剝削的前提下繁榮發展的？摒棄貴族化、保證平等和正義的城市發展的未來是什麼樣子？」該展提供了多種城市理想發展的構想。

余紅碧在紐約出生，父母是中國移民，身為多媒體藝術家的她，有20多年的華埠社區民權活動經驗，是唐人街藝術隊(Chinatown Art Brigade)共同創辦人，兩年前她在下東城通過擴增實境和網路地圖的形式，舉辦「在這裡居住：保存華埠」(Here To Stay: Placekeeping in Chinatown)展覽，展示華埠九處地點的前世今生，讓大家通過視覺觀看了解華埠近年來的變遷，了解在高檔住宅、酒店、畫廊湧現的同時，許多低收入耆老和移民無法負荷這帶來的房租飆漲，陷入被房東騷擾、逼遷、高價轉租的命運。

該展即日起在Apexart藝廊展出，將持續至12月19日，欲參觀者可登錄https://apexart.org/yu.php了解更多信息，及選擇參觀時間段，地點為曼哈頓291 Church St。