華裔拍「母語」 揭阿茲海默患者失語症困境

阿茲海默症關愛服務在線上舉辦影片「母語」座談會，邀請導演卓揚分享製片理念與過程。(截自ZOOM視訊會議)

阿茲海默症 (老年癡呆症)在華人 社區尚未被廣泛接受和理解，而患者在過程中，可能會失去第二語言的能力，對移民 病患家庭來說是常見的現象，但該現象鮮少獲得主流社會關注；華裔導演卓揚日前拍攝短片「母語」，以自己與患有阿茲海默症的奶奶為經歷，講述ABC女兒與失去第二語言能力的母親相處的過程，將亞裔移民獨特的情感困境和代際文化隔閡表現出來，希望提升大眾對該疾病的重視。

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)5日在線上舉辦影片「母語」座談會，邀請導演卓揚分享製片理念與拍攝過程；該片以一個不會說中文的華裔女兒追憶母親在罹患阿茲海默症後失去英語能力後的最後相處時光。

影片中從小生長在美國的第二代移民林麗莎(Lisa Lin)，從來不認為在紐約這樣的文化熔爐中，自己華裔身分的重要性，直到母親患病無法再用英語溝通後，才意識到一直以來，母親用努力和包容為她創造「美國人」 的泡沫，但作為女兒卻從未嘗試去理解母親、中華文化傳統和隱喻的世界。

卓揚表示，她的奶奶只會說方言、不會說中文，在奶奶患病前，兩人雖然有語言障礙但從未懷疑過彼此親情的紐帶，在奶奶罹患阿茲海默症的15年間，看著家人和奶奶溝通，就像是有一道無形的牆，失去語言溝通的模式而無法表達愛；卓揚說，阿茲海默症患者失去第二語言能力，在移民社會中相當普遍，尤其美國社會有許多第二代、第三代移民不會說中文，也加劇了患者的孤獨感。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，華人社區中有許多人對該疾病一無所知，而多數人認為年老記憶力衰退是正常現象，即便罹患該病也因愛面子、羞恥感，不願意承認及面對；她認為，華人社區在阿茲海默症的相關資料及資源仍短缺，「母語」這部短片則可以幫助大家了解該病恐產生的現象，以及家人、照護者將面臨的問題。影片目前在多個影展都有放映，更多資訊可上www.mothertonguemovie.com。