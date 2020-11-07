我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

華裔拍「母語」 揭阿茲海默患者失語症困境

記者顏嘉瑩／紐約報導
阿茲海默症關愛服務在線上舉辦影片「母語」座談會，邀請導演卓揚分享製片理念與過程。(截自ZOOM視訊會議)
阿茲海默症關愛服務在線上舉辦影片「母語」座談會，邀請導演卓揚分享製片理念與過程。(截自ZOOM視訊會議)

阿茲海默症(老年癡呆症)在華人社區尚未被廣泛接受和理解，而患者在過程中，可能會失去第二語言的能力，對移民病患家庭來說是常見的現象，但該現象鮮少獲得主流社會關注；華裔導演卓揚日前拍攝短片「母語」，以自己與患有阿茲海默症的奶奶為經歷，講述ABC女兒與失去第二語言能力的母親相處的過程，將亞裔移民獨特的情感困境和代際文化隔閡表現出來，希望提升大眾對該疾病的重視。

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)5日在線上舉辦影片「母語」座談會，邀請導演卓揚分享製片理念與拍攝過程；該片以一個不會說中文的華裔女兒追憶母親在罹患阿茲海默症後失去英語能力後的最後相處時光。

影片中從小生長在美國的第二代移民林麗莎(Lisa Lin)，從來不認為在紐約這樣的文化熔爐中，自己華裔身分的重要性，直到母親患病無法再用英語溝通後，才意識到一直以來，母親用努力和包容為她創造「美國人」 的泡沫，但作為女兒卻從未嘗試去理解母親、中華文化傳統和隱喻的世界。

卓揚表示，她的奶奶只會說方言、不會說中文，在奶奶患病前，兩人雖然有語言障礙但從未懷疑過彼此親情的紐帶，在奶奶罹患阿茲海默症的15年間，看著家人和奶奶溝通，就像是有一道無形的牆，失去語言溝通的模式而無法表達愛；卓揚說，阿茲海默症患者失去第二語言能力，在移民社會中相當普遍，尤其美國社會有許多第二代、第三代移民不會說中文，也加劇了患者的孤獨感。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，華人社區中有許多人對該疾病一無所知，而多數人認為年老記憶力衰退是正常現象，即便罹患該病也因愛面子、羞恥感，不願意承認及面對；她認為，華人社區在阿茲海默症的相關資料及資源仍短缺，「母語」這部短片則可以幫助大家了解該病恐產生的現象，以及家人、照護者將面臨的問題。影片目前在多個影展都有放映，更多資訊可上www.mothertonguemovie.com。

卓揚表示，阿茲海默症患者失去第二語言能力在移民社會中相當普遍，尤其在美國社會有許...
卓揚表示，阿茲海默症患者失去第二語言能力在移民社會中相當普遍，尤其在美國社會有許多第二代、第三代移民不會說中文，加劇了患者的孤獨感。(截自ZOOM視訊會議)

編輯推薦

阿茲海默症 移民 華人

上一則

疫情未息 明年紐約國際車展改8月辦

下一則

亞裔警民協會 贈109分局2000個口罩

延伸閱讀

假冒官方寄信恐嚇 移民局證實是詐欺

假冒官方寄信恐嚇 移民局證實是詐欺

美亞健康協會獲芝市撥款 強化華人心理服務

美亞健康協會獲芝市撥款 強化華人心理服務
大選前夕打臉川普 「公共負擔」移民新規遭封殺

大選前夕打臉川普 「公共負擔」移民新規遭封殺
選舉結果影響大 胡澤群：華人社區分化深

選舉結果影響大 胡澤群：華人社區分化深
大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺

大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺
移民議題上回助攻 川普這回為何避談？

移民議題上回助攻 川普這回為何避談？

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)

全美逾4萬中餐館 3成已倒閉

2020-10-31 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇