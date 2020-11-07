我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

疫情未息 明年紐約國際車展改8月辦

記者洪群超／紐約報導
歷年都在春季舉行的紐約國際車展2021年將改至8月底舉辦。（本報檔案照，記者洪群超／攝影）
歷年都在春季舉行的紐約國際車展2021年將改至8月底舉辦。（本報檔案照，記者洪群超／攝影）

每年都在春季舉辦的紐約國際車展(New York International Auto Show)今年因新冠肺炎疫情而無緣觀眾；主辦方20日宣布，明年車展將訂在8月底舉行，不僅對參與展商和觀眾的健康負責任，同時也能將展廳拓展到屆時投入使用的10萬平方呎新展位，讓此百年車展達到歷史最大規模。

紐約國際車展已有120年歷史，是全球最大、歷史最悠久的車展之一，多在每年春季3、4月舉辦，近年來都在曼哈頓的賈維茨中心(Jacob K. Javits Convention Center)舉行。

2020年的車展原訂4月7日舉行，但隨著3月起新冠疫情在紐約爆發，主辦方先是宣布改在秋季舉辦；隨著疫情持續發展，迄今沒有平息趨勢，主辦方最終宣布今年的車展徹底取消。

負責車展的大紐約汽車經銷商協會(Greater New York Automobile Dealers Association)主席Mark Schienberg於20日宣布，面對目前疫情形勢，主辦方最終作出決定，2021年的紐約國際車展將訂在8月20日至29日舉行，舉辦地仍在賈維茨中心。

Schienberg說，該決定不僅是目前形勢下唯一負責任的做法，同時也有額外利好；賈維茨中心的10萬平方呎新展廳屆時將完工並可投入使用，2021年車展將把這部分面積也納入展廳中，將可帶給車商和觀眾更全面和多方位的體驗，也讓紐約車展規模達到史上最大。

編輯推薦

紐約 疫情 曼哈頓

上一則

獲評美國20文化珍寶之一 華人博物館獲捐300萬

下一則

華裔拍「母語」 揭阿茲海默患者失語症困境

延伸閱讀

世界晚報／秋冬疫情復燃 新一波裁員風暴將至？

世界晚報／秋冬疫情復燃 新一波裁員風暴將至？
紐約州新增確診破3000 機場將嚴查來客新冠檢測結果

紐約州新增確診破3000 機場將嚴查來客新冠檢測結果
躲過最高10年刑期！中國男子非法持槍 關押11個月獲釋

躲過最高10年刑期！中國男子非法持槍 關押11個月獲釋
「計算每一張選票」 曼哈頓連日示威 要川普下台

「計算每一張選票」 曼哈頓連日示威 要川普下台
三年未報稅 大法拉盛商會被取消免稅資格

三年未報稅 大法拉盛商會被取消免稅資格

圖輯／要求川普下台！紐約民眾連2天走上曼哈頓街頭

圖輯／要求川普下台！紐約民眾連2天走上曼哈頓街頭

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)

全美逾4萬中餐館 3成已倒閉

2020-10-31 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇