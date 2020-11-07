疫情未息 明年紐約國際車展改8月辦

歷年都在春季舉行的紐約國際車展2021年將改至8月底舉辦。（本報檔案照，記者洪群超／攝影）

每年都在春季舉辦的紐約 國際車展(New York International Auto Show)今年因新冠肺炎疫情 而無緣觀眾；主辦方20日宣布，明年車展將訂在8月底舉行，不僅對參與展商和觀眾的健康負責任，同時也能將展廳拓展到屆時投入使用的10萬平方呎新展位，讓此百年車展達到歷史最大規模。

紐約國際車展已有120年歷史，是全球最大、歷史最悠久的車展之一，多在每年春季3、4月舉辦，近年來都在曼哈頓 的賈維茨中心(Jacob K. Javits Convention Center)舉行。

2020年的車展原訂4月7日舉行，但隨著3月起新冠疫情在紐約爆發，主辦方先是宣布改在秋季舉辦；隨著疫情持續發展，迄今沒有平息趨勢，主辦方最終宣布今年的車展徹底取消。

負責車展的大紐約汽車經銷商協會(Greater New York Automobile Dealers Association)主席Mark Schienberg於20日宣布，面對目前疫情形勢，主辦方最終作出決定，2021年的紐約國際車展將訂在8月20日至29日舉行，舉辦地仍在賈維茨中心。

Schienberg說，該決定不僅是目前形勢下唯一負責任的做法，同時也有額外利好；賈維茨中心的10萬平方呎新展廳屆時將完工並可投入使用，2021年車展將把這部分面積也納入展廳中，將可帶給車商和觀眾更全面和多方位的體驗，也讓紐約車展規模達到史上最大。