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獲評美國20文化珍寶之一 華人博物館獲捐300萬

記者金春香／紐約報導
美國華人博物館被福特基金會選為20個「美國文化珍寶」之一。（Maya Lin Studio提供）
美國華人博物館被福特基金會選為20個「美國文化珍寶」之一。（Maya Lin Studio提供）

美國華人博物館(Museum of Chinese in America，簡稱MOCA)日前被福特基金會(Ford Foundation)評選命名為全國20個「美國文化珍寶」(America's Cultural Treasures)之一，並被獎勵300萬元資金用來支持博物館的持續發展。

「美國文化珍寶」是由福特基金會與其他一些美國主要基金會及慈善家共同發起的計畫，該計畫以全國和地區性計畫構成，獲得16個主要捐贈者的超過1億5600萬元的捐款，用來支持少數族裔藝術機構，幫助這些機構遭受新冠疫情重創後復甦。

MOCA不僅在新冠疫情下與其他文化機構一樣遭遇重創，被迫關門數月失去絕大部分收益，且今年1月的一場大火還令8萬5000份珍貴館藏遭到一定程度的損害，亟需修復和重新儲藏。

MOCA主席姚南薰表示，MOCA會將這筆基金用來幫助博物館在疫情後恢復運營，並會繼續發揚MOCA在敘述和展示美國多樣故事運動中的先鋒作用，「在當下公共衛生危機、政治衝突和經濟不穩定大環境下，亞裔被歧視現象也非常嚴重，MOCA比以往更需要發揚博物館的文化傳播作用，讓更多人了解這個國家未曾講述和被忘記的歷史。」

MOCA獲得300萬元資金來自該計畫的全國項目分支，共向全國20個機構頒發總計8100萬元資金，這些資金來自福特基金會、彭博慈善基金會(Bloomberg Philanthropies)、Alice L. Walton Foundation、Abrams Foundation、Tom and Lisa Blumenthal及Barbara and Amos Hostetter。

福特基金會主席Darren Walker表示，這20個機構代表極高的藝術成就，且都是美國真正的文化珍寶。

美國華人博物館被福特基金會選為20個「美國文化珍寶」之一，圖為MOCA目前展覽「...
美國華人博物館被福特基金會選為20個「美國文化珍寶」之一，圖為MOCA目前展覽「會聚：收集和記錄美國華人歷史」的展品提供者合影。（本報檔案照）

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