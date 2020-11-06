穿牆子彈 大膽碰觸社會「警」戒線

電影中探討美國社會中種族、政府制度、警察執法過當等社會問題。(郎夢影提供)

短短的幾秒之內，一個擦槍走火，一名華裔 菜鳥警員的人生就此變了調，華裔導演郎夢影(Aimee Long)的處女劇情長片「穿牆子彈」(A Shot Through The Wall，暫譯)以2014年紐約市華警梁彼得(Peter Liang)案為靈感，探討種族、政府制度、警察 執法過當等社會問題。

2014年，華警梁彼得在政府樓大樓內巡邏時，被突然發出的聲響嚇到，意外開槍之下，射死28歲非洲裔男子格利(Akai Gurley)，2016年，遭控謀殺罪的梁彼得被判有罪，但法官減刑為過失殺人，判處五年緩刑、800小時社區勞動服務。梁彼得案發生後，華人社區認為梁彼得是整個制度下的代罪羔羊。

●警察擔心受怕模樣 無法想像

郎夢影接受本報採訪時表示，「身為華裔，我們總認為警察是人民保母，無法想像看到警察擔心受怕是什麼樣的感覺，這部電影 希望以多個角度呈現這樣的現象，從建立對彼此的了解開始，開啟對話。」

「穿牆子彈」故事描述華人警員譚麥可(Mike Tan)與夥伴一日在街上吃披薩，後來演變成兩名警察追逐一名嫌疑人，過程中譚麥可不小心擦槍走火，一發子彈穿牆而出，意外射殺了一名無辜的非洲裔旁觀者，譚麥可遭到起訴，被控過失殺人。

郎夢影表示，該片劇情是以梁彼得案為靈感，源起於2015年與親友聚餐的飯桌上，當時梁彼得案仍在審判程序，飯桌上親友對該案意見分兩派、爭論不休，引發她的好奇，才從編劇開始，希望從根本挖掘造成兩派意見的真正原因究竟為何，也為自己找尋答案。

花了15個月寫劇本，郎夢影坦言，影片牽扯的議題「很深、很複雜」，她反覆思考，如何才能讓這部影片「就事論事」，站在彼此的立場設身著想，而不是從單一角度來描述。

郎夢影說，除了探討社會問題，她也想透過影片「自我尋找」；她說：「身為華裔，我們總認為警察是人民保母，無法想像看到警察擔心受怕是什麼樣的感覺」，她也說：「警察執法過當是社會很嚴重的問題，而人民單單因為膚色就被定罪，更是一件恐怖的事情，拍這部影片也開了我的眼界。」

●拍攝母親哀嚎那幕 現場震懾

回憶起拍片經過，郎夢影表示，最深刻的一幕，就是當拍攝譚麥可擦槍走火、射殺了無辜的非洲裔旁觀者後，旁觀者的母親哭著抱著孩子，什麼事情也不能做的畫面。

「片場所有人靜靜的看著那一幕、沒有人講話，光是演戲就很難看著這樣的場景發生，更何況在現實中這樣的事情也實際存在著」，在拍攝完該場景後，由於太過沉重，所有工作人員仍無法回神，反而是飾演旁觀者母親的演員，走過來擁抱郎夢影、安慰她。

雖然沒有特別做宣傳，但郎夢影透露，自從預告片發布後，在過去三個月間，社群媒體上開始有許多陌生人會私訊她，有些人罵她拍這部電影只是想要支持亞裔，有人批評她是在宣揚種族歧視，還有人說她鼓勵警察嚴厲執法、支持「黑人的命也是命」、詆毀亞裔，而她一貫的回應則是鼓勵這些人去看這部影片。

郎夢影說，短短一個多小時的電影，無法完整呈現美國社會真正存在根深柢固的問題，她希望那些看過影片的人，結束後不是討論電影劇情，而是就種族、政治和警察系統的問題進行爭論，對於身為導演的她，能夠開啟人們的對話，就是最大的成就感。