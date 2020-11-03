強風蹂躪 戶外用餐區一片狼藉

2日的大風讓不少餐館的戶外用餐區被破壞。（業主提供）

紐約市 餐飲業在疫情 打擊下幾乎已在生死邊緣，2日的狂風無異又是雪上加霜，不少餐館花巨資設立的戶外用餐區域被大風吹到，業主哀嘆不已。

入秋後氣溫陡降，2日刮起颳狂風，風力最噶達每小時30哩；而布碌崙 (布魯克林)當日一度遭遇40哩強風，讓不少當地餐館剛搭起不久的戶外用餐區慘遭破壞。

位於6大道交62街的金皇廷大酒樓，當日戶外用餐區域就被這陣狂風幾乎吹毀；業主陳善莊表示，當日上午9時他在家中就接到員工報告，餐館的戶外用餐區域被完全摧毀，需要緊急維修。

陳善莊表示，原本設立在停車場的用餐大棚固定裝置全被吹翻，整個大棚被吹到掛在一旁牆上，而電線、招牌等也滿地狼藉。

陳善莊表示，當時強風是朝酒樓方向吹來，所幸吹走的設施沒有砸到街上傷及行人，設立餐館另一邊靠近62街的戶外用餐區也得以保住，但即使這樣，酒樓也損失近5000元；「疫情下酒樓一直生存艱難，最近又因治安和疫情惡化，客人幾乎為零，此次大風加上接下來天氣寒冷，大型酒樓生存希望是越來越渺茫。」

連鎖拉麵館九湯屋業主林國耀則表示，好在其花費巨資打造的戶外用餐區沒有被當日大風破壞，但是周圍不少同行戶外用餐區域也出現了各種問題，「有的是帐篷断了，有的擋風布也裂了，不少餐館損失慘重。」