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中低收入居民可申請供暖補助 每戶最多741元

記者和釗宇／紐約報導
中低收入房東和租客，可申請供暖補助。（本報檔案照）
中低收入房東和租客，可申請供暖補助。（本報檔案照）

州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布，州府將撥款3280萬元用於居民供暖補助，中低收入房東租客均可通過家庭能源援助計畫(Home Energy Assistance Program，簡稱HEAP)申請。

該計畫由州長臨時及殘障人士協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)監管，符合要求的房東和租客可從該計畫獲得最多741元的供暖補助，具體數額取決於申請者的收入、家庭人數以及房屋的供暖方式；例如，一個四口之家若月收入不超過5019元，或年收入不超過6萬226元，就符合申請資格。

葛謨表示，該計畫將由地方政府的社會服務部門接收申請，採取先到先得的原則；紐約市居民可通過網站https://reurl.cc/OqDLED申請；數據顯示，紐約州有超過160萬房東和租客在2019到2020年度收到了HEAP補助。

葛謨今年初簽署法案，禁止供暖公司對受新冠疫情影響而無法付費的用戶停暖，供暖公司必須允許用戶遲交費用；若已經接受今年HEAP供暖補助的用戶仍然無法補齊已欠費用，也可以從即日起申請一次性的HEAP緊急補助，截止日期是1月4日。

葛謨表示，疫情已經讓很多居民受到重創，寒冷的冬天又給他們帶來了新的挑戰；「這筆關鍵的補助將幫助數十萬居民減輕供熱負擔。」

葛謨 房東 租客

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