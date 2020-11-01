布萊恩公園冬季市集回歸 溜冰先預約

布萊恩公園冬季市集，民眾須上網預約入場時段。(記者張晨／攝影)

每年萬聖夜過後紐約市 的各大冬季市集陸續開幕，而今年受到新冠疫情 影響，不少活動都被迫取消；今年布萊恩公園(Bryant Park)冬季市集(Winter Village)已於10月30日開幕，直至明年3月7日結束，因疫情影響，溜冰場需提前預約，民眾須戴口罩。

影音來源：記者張晨

紐約市五大節日冬季市集之一的曼哈頓中城布萊恩公園冬季市集，是每年萬聖節 過後紐約節日季的重頭戲之一；主辦方宣布，今年冬季市集期間每日開放，不過想要入內溜冰或是到租借中心租借溜冰鞋的民眾，都得事先上網預約，確保在每個時段的使用人數能遵守政府的防疫規定；另外在溜冰場可能被頻繁接觸的表面，也會有另外的消毒及使用新規。

冬季市集最著名的景點是占地1萬7000平方呎的免入場費大型溜冰場，開幕當天，紐約已經連續陰雨將近一周；而開幕第二天正值萬聖節周末，天公作美艷陽高照，不少民眾前往布萊恩公園度過這個特殊的萬聖節。

華裔民眾林巧巧來自台灣，她和朋友一起來溜冰，入場前每個人都會有手環，即使在戶外也要求所有人配戴口罩。

「我們依舊對室內活動感到不安，但天氣漸冷，疫情又遲遲未能得到控制，抓緊冬天參與一些紐約市依然保留的節日活動，可以讓自己從長期避疫的情緒中暫時抽離。」林巧巧說。

戶外攤商將從開幕當天營業至明年1月3日，往年在冬日市集內，集結超過170個攤商販售各式商品，今年為了保持社交距離規定，主辦方將會減少攤商數量，以保留更多空間給民眾行走，民眾購物時也須全程佩戴口罩。

冬季市集營業時間為每周一至周五早上11時至晚8時，周末為早10時至晚8時，更多資訊可上https://bryantpark.org/amenities/bank-of-america-winter-village-at-bryant-park查詢。